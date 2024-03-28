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YSK'dan Oy Sayımında İftar Arasına İzin Çıkmadı!

YSK'dan Oy Sayımında İftar Arasına İzin Çıkmadı!

seçim İftar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 19:42

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi sırasında iftar arası yapılmasına izin vermedi. 

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Türkiye 31 Mart'ta yerel yönetimler için sandık başına gidecek. Ancak bu yıl seçim ramazan ayına denk geldi.

Türkiye 31 Mart'ta yerel yönetimler için sandık başına gidecek. Ancak bu yıl seçim ramazan ayına denk geldi.

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen yazıda, "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi ve "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen yazıda, "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi ve "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, konuyu inceleyen YSK, "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, konuyu inceleyen YSK, "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirdi.

31 Mart günü oy sayımı işlemi 17.00'da başlayacak. İstanbul'da iftar saati 19.35, Ankara'da ise 19.18'e denk geliyor. 

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Bulut olsam

Yanlarında bişe getirip oruçlarını açarlar umarım. Açmayanları da ertesi akşam show haberde izleriz zaten. O gerginlikle neler yaşanır neler.

Engin Türk

İtiraz, problem vs. olmayan sandıklarda o saate kadar sayım biter zaten, sandık başkanlarının teslim işi bitmez

DNDR

3 pusula bir de muhtarlık var 2 saatte bitmez genel seçim olsa biterdi ama yerel seçimde yetişmez

Hasan Tahsin

Altı üstü 30 dakika mola verseler ne olurdu,30 dakika fazla çalışırlardı en kötü,hep cehape yapıyo bunları....