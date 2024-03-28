YSK'dan Oy Sayımında İftar Arasına İzin Çıkmadı!
YSK'dan Oy Sayımında İftar Arasına İzin Çıkmadı!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi sırasında iftar arası yapılmasına izin vermedi.
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Türkiye 31 Mart'ta yerel yönetimler için sandık başına gidecek. Ancak bu yıl seçim ramazan ayına denk geldi.
Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilen yazıda, "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi ve "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, konuyu inceleyen YSK, "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirdi.
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Yanlarında bişe getirip oruçlarını açarlar umarım. Açmayanları da ertesi akşam show haberde izleriz zaten. O gerginlikle neler yaşanır neler.
İtiraz, problem vs. olmayan sandıklarda o saate kadar sayım biter zaten, sandık başkanlarının teslim işi bitmez
3 pusula bir de muhtarlık var 2 saatte bitmez genel seçim olsa biterdi ama yerel seçimde yetişmez
Altı üstü 30 dakika mola verseler ne olurdu,30 dakika fazla çalışırlardı en kötü,hep cehape yapıyo bunları....