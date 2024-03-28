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Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın Öldüğü Kazada Sürücü Tahliye Oldu: 4 Milyon TL'lik Protokol

Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın Öldüğü Kazada Sürücü Tahliye Oldu: 4 Milyon TL'lik Protokol

Buket Kaya
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 18:53

Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazada direksiyon koltuğunda bulunan sürücü R.Ö., Kaya'nın ailesinin şikayetini geri çekmesi sonrası ilk duruşmada tahliye oldu. 

Buket Kaya'nın ailesine 4 milyon liralık bir ödeme yapıldığı belirtiliyor. 

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Geçen yıl 22 Ekim'de Kayseri'de meydana gelen kazada R.Ö. yönetimindeki otomobil, patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya öldü, R.Ö. ile M.T. ise yaralandı.

Geçen yıl 22 Ekim'de Kayseri'de meydana gelen kazada R.Ö. yönetimindeki otomobil, patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya öldü, R.Ö. ile M.T. ise yaralandı.

TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan R.Ö. tutuklandı.

Balkan Şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi de Talas ilçesinde toprağa verildi. R.Ö. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Balkan Şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi de Talas ilçesinde toprağa verildi. R.Ö. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

NTV'nin aktardığına göre, R. Ö. (27), 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında taraflar şikayetçi olmadığı için tahliye oldu.

NTV'nin aktardığına göre, R. Ö. (27), 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında taraflar şikayetçi olmadığı için tahliye oldu.

Kaynak

Otomobil sürücüsü sanık R.Ö'nün avukatı, müvekkilinin yakınları tarafından Buket Kaya'nın ailesine 4 milyon TL ödendiğini ve yapılan protokolle şikayetten vazgeçildiğini, ayrıca kazada yaralanan M.T.'nin de maddi manevi yanında olduklarını söyledi.

Otomobil sürücüsü sanık R.Ö'nün avukatı, müvekkilinin yakınları tarafından Buket Kaya'nın ailesine 4 milyon TL ödendiğini ve yapılan protokolle şikayetten vazgeçildiğini, ayrıca kazada yaralanan M.T.'nin de maddi manevi yanında olduklarını söyledi.

Emniyet ve savcılık ifadelerini olayın şokuyla verdiğini söyleyen R.Ö., mahkemede şunları anlattı: 👇

Emniyet ve savcılık ifadelerini olayın şokuyla verdiğini söyleyen R.Ö., mahkemede şunları anlattı: 👇

'Birlikte alkol almıştık. Biraz dolaşıp gezdik. Aracı Buket kullanıyordu. Ardından kendini iyi hissetmediğini söyledi.

 Aracı kenara çekip bir süre taksinin gelmesini bekledik. Ardından da ailesi arayınca direksiyona ben geçtim. Süratli değildim. Telefondan video çekiyordu. 

Koluma girip, omzuma sarıldı. Uyardım. Devam etti. Sonra dikkatim dağıldı. Bir anda önümde TIR belirdi. Kurtarmak istedim ama olmadı. Çok pişmanım. Keşke ben ölseydim. Çok üzgünüm.'

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Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Kaya ve R.Ö’nün arkadaşı M.T. ise şunları söyledi: 👇

Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Kaya ve R.Ö’nün arkadaşı M.T. ise şunları söyledi: 👇

'Olay günü üçümüz de alkollüydük. Buket, arabayı kullanamayacağını, kendini kötü hissettiğini söyledi. Israrımız sonucu R.Ö. direksiyona geçti. 

Buket, omzuna yatıp, koluna girdi. R.Ö. 'Buket, yapma araç kullanıyorum' dedi. Sonra bir anda önümüze TIR çıktı.

Gözümü hastanede açtım. Buket'in öldüğünü, R.Ö.'nün ın da cezaevine girdiğini 1 ay sonra öğrendim. Şikayetçi değilim. R.Ö'nün ailesi, maddi ve manevi her zaman yanımızda oldu

Bu olayın kaderimizde olduğunu düşünüyorum. Bu kazayı bize kaderimizin yaşattığını düşünüyorum.'

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