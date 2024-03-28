Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın Öldüğü Kazada Sürücü Tahliye Oldu: 4 Milyon TL'lik Protokol
Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın Öldüğü Kazada Sürücü Tahliye Oldu: 4 Milyon TL'lik Protokol
Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazada direksiyon koltuğunda bulunan sürücü R.Ö., Kaya'nın ailesinin şikayetini geri çekmesi sonrası ilk duruşmada tahliye oldu.
Buket Kaya'nın ailesine 4 milyon liralık bir ödeme yapıldığı belirtiliyor.
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Geçen yıl 22 Ekim'de Kayseri'de meydana gelen kazada R.Ö. yönetimindeki otomobil, patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya öldü, R.Ö. ile M.T. ise yaralandı.
Balkan Şampiyonu olan Buket Kaya'nın cenazesi de Talas ilçesinde toprağa verildi. R.Ö. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
NTV'nin aktardığına göre, R. Ö. (27), 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında taraflar şikayetçi olmadığı için tahliye oldu.
Otomobil sürücüsü sanık R.Ö'nün avukatı, müvekkilinin yakınları tarafından Buket Kaya'nın ailesine 4 milyon TL ödendiğini ve yapılan protokolle şikayetten vazgeçildiğini, ayrıca kazada yaralanan M.T.'nin de maddi manevi yanında olduklarını söyledi.
Emniyet ve savcılık ifadelerini olayın şokuyla verdiğini söyleyen R.Ö., mahkemede şunları anlattı: 👇
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Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Kaya ve R.Ö’nün arkadaşı M.T. ise şunları söyledi: 👇
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