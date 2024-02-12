Yozgat'ta Yaşayan Besici, Süt Fiyatlarını Müşterilerinin Gelir Durumuna Göre Belirliyor

“24 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Vatandaşların süt ihtiyacını karşılıyorum. Yozgat’ta sürekli müşterilerim var, onlara süt getiriyorum. Sütten de çok memnunlar. Emekli müşterime indirim yapıyorum onlara sütü 60 liraya veriyorum, asgari ücretlilere de 70 liraya satıyorum. Normal de 5 litre sütü 100 liradan satıyorum ama ben vatandaşın alım gücüne göre fiyatları belirliyorum. Fiyatları böyle belirlemem mecburiyetten oldu, vatandaş alamıyordu, fiyatları ona göre belirledik. Şimdi herkes mutlu, sütten de memnun kalıyorlar. Fiyatlar kurtarmıyor ama mecbur bu işi yapıyorum. Maliyetler çok pahalı, yem fiyatları çok yüksek, vatandaşa destek olmak istiyorum onun için de süte talep çok oluyor. Köyde 15 hayvanım var, günlük 50-60 kilogram süt alıyorum. Buraya gelip vatandaşlara satıyorum”

Kaynak: İHA