Yozgat'ta Yaşayan Besici, Süt Fiyatlarını Müşterilerinin Gelir Durumuna Göre Belirliyor

Yozgat’ta yaşayan besici Üzeyir Koç sattığı sütün fiyatının müşterilerinin gelir durumuna göre belirliyor.
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Yozgat’ın Kuşçu köyünde besicilikle uğraşan Üzeyir Koç, 24 yıldır geçimini çiğ süt satarak sağlıyor.
Aracıyla mahalle mahalle dolaşıp evlere süt dağıtan Koç, müşterilerinin ekonomik durumlarını da göz önünde bulunduruyor. Koç, 100 liradan satılan 5 litre sütü gelir düzeyi düşük olan bazı müşterilerine uygun fiyattan veriyor. Emekli müşterilerine 60, asgari ücretli müşterilerine 70 liradan satış yapan Koç, memur olan müşterilerine ise sütü 100 liradan veriyor.
“Günlük 60 kilogram süt alıyorum”
İşte o besici: 👇
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