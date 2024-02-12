Görüş Bildir
Haberler
Video
Yozgat'ta Yaşayan Besici, Süt Fiyatlarını Müşterilerinin Gelir Durumuna Göre Belirliyor

Yozgat'ta Yaşayan Besici, Süt Fiyatlarını Müşterilerinin Gelir Durumuna Göre Belirliyor

Yozgat
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 14:27

İçerik Devam Ediyor

Yozgat’ta yaşayan besici Üzeyir Koç sattığı sütün fiyatının müşterilerinin gelir durumuna göre belirliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yozgat’ın Kuşçu köyünde besicilikle uğraşan Üzeyir Koç, 24 yıldır geçimini çiğ süt satarak sağlıyor.

Yozgat’ın Kuşçu köyünde besicilikle uğraşan Üzeyir Koç, 24 yıldır geçimini çiğ süt satarak sağlıyor.

Mandırasında günlük 60 kilogram süt elde eden Koç, ürettiği sütü şehre getirerek müşterilerinin taleplerini karşılıyor.

Aracıyla mahalle mahalle dolaşıp evlere süt dağıtan Koç, müşterilerinin ekonomik durumlarını da göz önünde bulunduruyor. Koç, 100 liradan satılan 5 litre sütü gelir düzeyi düşük olan bazı müşterilerine uygun fiyattan veriyor. Emekli müşterilerine 60, asgari ücretli müşterilerine 70 liradan satış yapan Koç, memur olan müşterilerine ise sütü 100 liradan veriyor.

Aracıyla mahalle mahalle dolaşıp evlere süt dağıtan Koç, müşterilerinin ekonomik durumlarını da göz önünde bulunduruyor. Koç, 100 liradan satılan 5 litre sütü gelir düzeyi düşük olan bazı müşterilerine uygun fiyattan veriyor. Emekli müşterilerine 60, asgari ücretli müşterilerine 70 liradan satış yapan Koç, memur olan müşterilerine ise sütü 100 liradan veriyor.

“Günlük 60 kilogram süt alıyorum”

“Günlük 60 kilogram süt alıyorum”

“24 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Vatandaşların süt ihtiyacını karşılıyorum. Yozgat’ta sürekli müşterilerim var, onlara süt getiriyorum. Sütten de çok memnunlar. Emekli müşterime indirim yapıyorum onlara sütü 60 liraya veriyorum, asgari ücretlilere de 70 liraya satıyorum. Normal de 5 litre sütü 100 liradan satıyorum ama ben vatandaşın alım gücüne göre fiyatları belirliyorum. Fiyatları böyle belirlemem mecburiyetten oldu, vatandaş alamıyordu, fiyatları ona göre belirledik. Şimdi herkes mutlu, sütten de memnun kalıyorlar. Fiyatlar kurtarmıyor ama mecbur bu işi yapıyorum. Maliyetler çok pahalı, yem fiyatları çok yüksek, vatandaşa destek olmak istiyorum onun için de süte talep çok oluyor. Köyde 15 hayvanım var, günlük 50-60 kilogram süt alıyorum. Buraya gelip vatandaşlara satıyorum”

Kaynak: İHA

İşte o besici: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?