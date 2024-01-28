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Yolu Türkiye'den Geçen Önemli Futbolculardan Didier Drogba'nın Ülkesinde Savaş Durdurduğunu Biliyor muydunuz?

Yolu Türkiye'den Geçen Önemli Futbolculardan Didier Drogba'nın Ülkesinde Savaş Durdurduğunu Biliyor muydunuz?

Drogba
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 22:57

Türkiye'de forma giyinmiş en kariyerli futbolculardan Didier Drogba'nın Galatasaray'a transfer olmasının yıl dönümünde, Mavi Fil lakaplı oyuncunun ilham verici kariyerinin derinliklerinde bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

Yalnızca saha içindeki yeteneğiyle değil karakteri ve saha dışında başardıklarıyla da çok önemli bir isim olan Drogba, TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterilmişti.

Drogba bu özelliğini, ülkesinde yaşanan iç savaşı durduran meşhur konuşmasıyla elde etmişti.

Neler yaşandığını içeriğimizde inceleyeceğiz.

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Türkiye'nin en geniş katılımlı toplumsal olayları olan 2013 Gezi Parkı protestolarında, duvarlara yazılan "Çare Drogba" yazısı hala bir çoğumuzun hafızasındadır.

Türkiye'nin en geniş katılımlı toplumsal olayları olan 2013 Gezi Parkı protestolarında, duvarlara yazılan "Çare Drogba" yazısı hala bir çoğumuzun hafızasındadır.

O günlerde Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli yıldızın ismi İstanbul'daki duvarlara 'çare' olarak yazılıyordu. Bu yazılar belki de Drogba'nın yaşamı ve kariyerine ilişkin detaylı bilgi olmadan espri amaçlı yazılmıştı. Buna karşın, Drogba'nın gerçekten de savaşlara ve yıkımlara çare olan bir geçmişi var.

Batı Afrika Fransası olarak da adlandırılan bir bölgede yer alan Fildişi Sahili, uzun yıllar Fransa kolonisi olarak kaldıktan sonra bağımsızlığını ilan etse de, ülkede siyasi birlik bir türlü kurulamadı.

Batı Afrika Fransası olarak da adlandırılan bir bölgede yer alan Fildişi Sahili, uzun yıllar Fransa kolonisi olarak kaldıktan sonra bağımsızlığını ilan etse de, ülkede siyasi birlik bir türlü kurulamadı.

Yaşanan siyasi krizin sonunda Kuzey ve Güney olarak ikiye bölünen ülkede farklı yönetimler yer alıyor ve iki taraf arasında ciddi çatışmalar yaşanıyordu.

Didier Drogba ise çocuk yaşta ülkesini terk edip Fransa'da hayata tutunmuştu.

Didier'in hayatını kurtaran ise futbol topu oldu. Marsilya'da yakaladığı çıkışın ardından İngiliz devi Chelsea'ye transfer oldu ve orada kendisini tüm dünyaya tanıttı.

Chelsea'de bir efsaneye dönüşen Drogba, ülkesinin de en büyük markalarından birisi haline geldi. Fildişi Sahili, Drogba'nın büyük katkılarıyla 2006 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Chelsea'de bir efsaneye dönüşen Drogba, ülkesinin de en büyük markalarından birisi haline geldi. Fildişi Sahili, Drogba'nın büyük katkılarıyla 2006 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Savaş durumundaki Fildişi Sahili Halkı, ulusal takımlarının Dünya Kupası vizesi almasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. 

Milli Takım oyuncuları, ülkenin tüm siyasilerinden daha kıymetli bir misyonu temsil ediyordu.

Bunun farkında olan Didier Drogba ve arkadaşları, kameraların karşısına geçip tarihi bir konuşma yaptılar.

Ülkelerindeki insanlara ve savaş durumundaki kesimlere seslendiler. Takım arkadaşları adına Drogba şu tarihi cümleleri söyledi.

Ülkelerindeki insanlara ve savaş durumundaki kesimlere seslendiler. Takım arkadaşları adına Drogba şu tarihi cümleleri söyledi.

'Silahlarınızı bırakın. Seçimlerin yapılmasına izin verin. Afrika savaşa ve yoksulluğa mahkum değil. Lütfen bu mutlu günde yeniden silahların konuşmasına izin vermeyin. Bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi ve barış içinde birlikte yaşayabiliriz'

Drogba ve arkadaşlarının bu tarihi sözleri Fildişi Sahili'nde büyük bir etki oluşturdu. Verilen desteklerin ardından savaş durumundaki iki taraf da geçici ateşkes konusunda anlaştılar.

Drogba ve arkadaşlarının bu tarihi sözleri Fildişi Sahili'nde büyük bir etki oluşturdu. Verilen desteklerin ardından savaş durumundaki iki taraf da geçici ateşkes konusunda anlaştılar.

Geçici ateşkesin ardından müzakereler başladı ve neticede Fildişi Sahili'ndeki bölünme süreci sona erdi. Ülkede siyasi istikrarsızlık bugün dahi devam etse de, en azından Drogba ve arkadaşları sayesinde ölümlerin önüne geçilmiş oldu.

Dünyaca ünlü İngiliz TIME Dergisi, Drogba'yı bu sürecin sonunda dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterdi. Yıldız futbolcu aynı zamanda, ülkesinde de büyük bir halk kahramanına dönüştü.

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Chelsea'nin ardından kısa bir Çin macerası yaşayan Didier Drogba, sonrasında Türkiye'de Galatasaray'da forma giyindi.

Chelsea'nin ardından kısa bir Çin macerası yaşayan Didier Drogba, sonrasında Türkiye'de Galatasaray'da forma giyindi.

İstanbul'da kaldığı 15 aylık süreçte de derin izler bırakan yıldız forvet, ilham verici karakterinin inceliklerini yeni takımında da sergilemeyi başardı. Bu sayede Türkiye'deki çalkantılı dönemlerde kendisini 'Çare' olarak görenlerin sayısı hiç de az değildi. 

Galatasaray sonrası kısa bir dönem daha Chelsea'de forma giyindikten sonra ABD ve Kanada'da oynadı. 40 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdı.

Kurduğu Didier Drogba Vakfı ile Afrika'daki çocuklar için yardımlar organize etmeyi sürdürüyor.

Kurduğu Didier Drogba Vakfı ile Afrika'daki çocuklar için yardımlar organize etmeyi sürdürüyor.

Ünlü İngiliz Gazetesi Daily Telegraph, Drogba'nın ülkesi için yaptıklarının Fildişi Sahili Devlet Başkanı'nın yaptıklarından bile daha fazla olduğunu yazdı.

Sporun kitleler üstündeki etkisini, birleştirici yönünü ve gücünü en yoğun şekilde yansıtan Mavi Fil'in başardıkları, yeni nesillere de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

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