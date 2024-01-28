Yolu Türkiye'den Geçen Önemli Futbolculardan Didier Drogba'nın Ülkesinde Savaş Durdurduğunu Biliyor muydunuz?
Yolu Türkiye'den Geçen Önemli Futbolculardan Didier Drogba'nın Ülkesinde Savaş Durdurduğunu Biliyor muydunuz?
Türkiye'de forma giyinmiş en kariyerli futbolculardan Didier Drogba'nın Galatasaray'a transfer olmasının yıl dönümünde, Mavi Fil lakaplı oyuncunun ilham verici kariyerinin derinliklerinde bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?
Yalnızca saha içindeki yeteneğiyle değil karakteri ve saha dışında başardıklarıyla da çok önemli bir isim olan Drogba, TIME dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterilmişti.
Drogba bu özelliğini, ülkesinde yaşanan iç savaşı durduran meşhur konuşmasıyla elde etmişti.
Neler yaşandığını içeriğimizde inceleyeceğiz.
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Türkiye'nin en geniş katılımlı toplumsal olayları olan 2013 Gezi Parkı protestolarında, duvarlara yazılan "Çare Drogba" yazısı hala bir çoğumuzun hafızasındadır.
Batı Afrika Fransası olarak da adlandırılan bir bölgede yer alan Fildişi Sahili, uzun yıllar Fransa kolonisi olarak kaldıktan sonra bağımsızlığını ilan etse de, ülkede siyasi birlik bir türlü kurulamadı.
Chelsea'de bir efsaneye dönüşen Drogba, ülkesinin de en büyük markalarından birisi haline geldi. Fildişi Sahili, Drogba'nın büyük katkılarıyla 2006 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Ülkelerindeki insanlara ve savaş durumundaki kesimlere seslendiler. Takım arkadaşları adına Drogba şu tarihi cümleleri söyledi.
Drogba ve arkadaşlarının bu tarihi sözleri Fildişi Sahili'nde büyük bir etki oluşturdu. Verilen desteklerin ardından savaş durumundaki iki taraf da geçici ateşkes konusunda anlaştılar.
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Chelsea'nin ardından kısa bir Çin macerası yaşayan Didier Drogba, sonrasında Türkiye'de Galatasaray'da forma giyindi.
Kurduğu Didier Drogba Vakfı ile Afrika'daki çocuklar için yardımlar organize etmeyi sürdürüyor.
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