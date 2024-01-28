Yolu Türkiye'den Geçen Önemli Futbolculardan Didier Drogba'nın Ülkesinde Savaş Durdurduğunu Biliyor muydunuz?

Geçici ateşkesin ardından müzakereler başladı ve neticede Fildişi Sahili'ndeki bölünme süreci sona erdi. Ülkede siyasi istikrarsızlık bugün dahi devam etse de, en azından Drogba ve arkadaşları sayesinde ölümlerin önüne geçilmiş oldu.

Dünyaca ünlü İngiliz TIME Dergisi, Drogba'yı bu sürecin sonunda dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterdi. Yıldız futbolcu aynı zamanda, ülkesinde de büyük bir halk kahramanına dönüştü.