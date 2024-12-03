Yıllar Geçtikçe Güzelliği Katlanarak Artan Victoria Beckham’ın 10 Bakım Tüyosu
Yıllar Geçtikçe Güzelliği Katlanarak Artan Victoria Beckham’ın 10 Bakım Tüyosu
Yılların hiç dokunmadığı kadın Victoria Beckham, gün geçtikçe güzelleşiyor. Hatta yaşlandıkça daha da güzelleştiğini söyleyebiliriz. Cilt bakımı konusunda hassas Beckham aynı zamanda sağlığına da dikkat ediyor. Eee bu güzellik tesadüf olamaz değil mi? Gelin Victoria Beckham'ın bu güzellik sırlarına birlikte bakalım...
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1. Beckham'ın sırlarından biri nemlendirme elbette.
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2. Cilt bakımı sadece dışarıdan bakım yapmakla olmuyor.
3. Cilt temizliği, sağlıklı cildin temeli!
4. Ne demiştik? Cilt güzelliği sadece bakımla dışarıdan olmaz!
5. Göz çevresi bakımı en önemlilerden!
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6. Güneş koruyucunun önemini anlatmamıza gerek yok herhalde!
7. Bakım ürünleri masajla desteklenmeli.
8. Uykusuzluk, cildin en büyük düşmanı.
9. Evde bakım yapmak çok önemli ama arada bir profesyonel cilt bakımı da şart!
10. Gülmek, en güzel cilt bakımı!
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