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Yıllar Geçtikçe Güzelliği Katlanarak Artan Victoria Beckham’ın 10 Bakım Tüyosu

etiket Yıllar Geçtikçe Güzelliği Katlanarak Artan Victoria Beckham’ın 10 Bakım Tüyosu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 18:01

Yılların hiç dokunmadığı kadın Victoria Beckham, gün geçtikçe güzelleşiyor. Hatta yaşlandıkça daha da güzelleştiğini söyleyebiliriz. Cilt bakımı konusunda hassas Beckham aynı zamanda sağlığına da dikkat ediyor. Eee bu güzellik tesadüf olamaz değil mi? Gelin Victoria Beckham'ın bu güzellik sırlarına birlikte bakalım...

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1. Beckham'ın sırlarından biri nemlendirme elbette.

Tüm uzmanlar cilt bakımında nemin öneminden bahsediyor. Victoria Beckham da bu tavsiyeye uyuyormuş gibi görünüyor. Cildinin bu kadar genç görünmesinin önemli bir nedeni bu aslında. Cildini nemlendirmeyi ihmal etmeyen Beckham'ın sabah ayrı akşam ayrı bir nemlendirme rutini var. Nemin önemine vurgu yapan Victoria Beckham için nemlendirmenin çok önemli olduğu belli!

2. Cilt bakımı sadece dışarıdan bakım yapmakla olmuyor.

Victoria Beckham, bunu çok iyi biliyor. Sadece bakım ürünleri kullanarak cildinin güzelleşmeyeceğine emin. Bu yüzden dışarıdan aldığı takviyeleri ihmal etmiyor diyebiliriz. Cildinin esnekliğini ve parlaklığını sağlamak için omega-3 ve kolajen takviyesi Beckham'ın vazgeçilmezleri. Aldığı takviyeler sayesinde cildi çok daha genç ve sağlıklı görünüyor.

3. Cilt temizliği, sağlıklı cildin temeli!

Victoria Beckham da cilt temizliğine önem verenlerden. Özellikle makyaj konusunda oldukça titiz olan Beckham, cildini iyice temizlemeden asla yatağa girmiyor elbette. Cilt temizliği cildin nefes almasını sağlıyor ve gözenekleri açıyor. Victoria Beckham da bu cilt bakım tüyosunu asla atlamıyor. Cildinin nefes alması için mutlaka sabah ve akşam derinlemesine temizlik yapıyor. Cildinin güzelliği buralardan geliyor demek!

4. Ne demiştik? Cilt güzelliği sadece bakımla dışarıdan olmaz!

Bazıları sadece bakım yaparak cildinin güzel olabileceğine inansa da Victoria Beckham tam böyle düşünmüyor. Ona göre cilt bakımı tam bir bütün. Yani ne yediğine dikkat ediyor, bakımlarını aksatmıyor ve egzersiz yapıyor. Bunların hepsi sağlıklı ve bakımlı bir cildin sırrı. Victoria Beckham da bu yüzden sağlıklı bir diyet yapıyor ve egzersizlerini aksatmıyor. Doğal beslenmek de Beckham için çok önemli elbette. Bakımla bunları desteklediğinde işte o mükemmel cilde kavuşuyor.

5. Göz çevresi bakımı en önemlilerden!

Göz çevresi bakımını genelde hep atlanıyor. Ama aslında en bakıma muhtaç yerlerden birisi. Göz çevresi hassas ve ince yapısı nedeniyle özel bir bakım gerektiriyor. Victoria Beckham bu bakımı aksatmıyor. Bu sayede göz çevresi hâlâ mükemmel görünüyor işte. Anti-aging serumlar ve retinol içerikli göz ürünleri göz çevresi bakımının vazgeçilmezleri. Beckham da belli ki bu ürünlere bakım rutininde bolca yer veriyor.

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6. Güneş koruyucunun önemini anlatmamıza gerek yok herhalde!

Güneş koruyucu kullanmanın ne kadar önemli olduğunu tüm uzmanlar anlata anlata bitiremiyorlar. Güneş koruyucu cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Bu sayede ciltte yaşlanma belirtileri azalıyor. Düzenli kullanımda cilt çok daha sağlıklı duruyor. Victoria Beckham, bunu bildiği için güneş kremsiz dışarı çıkmamaya dikkat ediyor. Hatta biraz daha ileri götürüp dışarı çıkarken şapka ve gözlük de kullanıyor. Kremsiz dışarı çıkmadığı için cildi 10 sene önceyle aynı!

7. Bakım ürünleri masajla desteklenmeli.

Masaj kan dolaşımını artırıyor, bu sayede cilt çok daha sağlıklı ve ışıltılı görünüyor. Victoria Beckham'ın da sırlarından biri bu. Bakım rutinine dahil ettiği yüz masajı ile cildi bu halde belli ki. Günde birkaç dakika ayırarak yapılan yüz masajı sayesinde yaşlanma belirtileri gecikiyor. Bir de cilt çok daha sıkı görünüyor. Beckham güzellik rutinine o yüzden masajı eklemiş ve hiç aksatmıyor. Yüze hafif dokunuşlarla masaj yapmanın Beckham'a ne kadar iyi geldiğini görünce insanın yapası geliyor değil mi?

8. Uykusuzluk, cildin en büyük düşmanı.

Yeterli uyumayınca cilt çok kötü gözüküyor. Victoria Beckham için bu yüzden uyku çok önemli. İyi uyunmadığı zaman yorgunluk, bitkinlik derken o cilde neler oluyor öyle, değil mi? Yoğun tempoda yaşayanlar için uykusuzluk en önemli problemlerden, üzerine bir de stres eklenince en çok bundan cilt etkileniyor. Victoria Beckham bu yüzden iyi uyku ile vücudunu ve cildini yeniliyor ve stresi hayatından uzak tutmaya çalışıyor.

9. Evde bakım yapmak çok önemli ama arada bir profesyonel cilt bakımı da şart!

Evde bakımlarını hiç aksatmayan Victoria Beckham, ara ara profesyonel cilt bakımını da ihmal etmiyor. Bu profesyonel bakımlar sayesinde cildi bu kadar iyi durumda. Çünkü bunlar cilt için derinlemesine bir bakım sağlıyor. Cildin yenilenmesi ve daha genç görünmesi için de yardımcı oluyorlar. Her zaman olmasa da arada bir Victoria Beckham'ın yaptığı gibi profesyonel bakıma başvurmak gerek!

10. Gülmek, en güzel cilt bakımı!

Cilt bakımında en önemli yer tabii ki gülmeye ayrılıyor. Pozitif enerjinin iyi gelmediği bir şey yok, cildimiz de bunlardan biri. Özgüvenli ve mutlu biri olunca bu cilde de yansıyor doğal olarak. Kendiyle barışık ve pozitifliği sayesinde Beckham'ın cildi hep ışıl ışıl. Bu bizim değil, Victoria'nın sırrı. Ona güvenmek gerek bizce!

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