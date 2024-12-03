Yıllar Geçtikçe Güzelliği Katlanarak Artan Victoria Beckham’ın 10 Bakım Tüyosu

Bazıları sadece bakım yaparak cildinin güzel olabileceğine inansa da Victoria Beckham tam böyle düşünmüyor. Ona göre cilt bakımı tam bir bütün. Yani ne yediğine dikkat ediyor, bakımlarını aksatmıyor ve egzersiz yapıyor. Bunların hepsi sağlıklı ve bakımlı bir cildin sırrı. Victoria Beckham da bu yüzden sağlıklı bir diyet yapıyor ve egzersizlerini aksatmıyor. Doğal beslenmek de Beckham için çok önemli elbette. Bakımla bunları desteklediğinde işte o mükemmel cilde kavuşuyor.