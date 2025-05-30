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Yeni Şafak Gazetesinden 5 Günde 2. Kez Mehmet Şimşek Eleştirisi

Yeni Şafak Gazetesinden 5 Günde 2. Kez Mehmet Şimşek Eleştirisi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.05.2025 - 09:50

Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi bir kez daha Maliye Bakanlı Mehmet Şimşek’e yüklendi. 5 günde 2. kez Mehmet Şimşek eleştirisi yapan Yeni Şafak bu kez Türkiye'nin ithalat ve ihracat oranlarını kıyaslayarak cari açığa vurgu yaptı, gümrük vergisi ve üretime destek çağrısında bulundu.

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Yeni Şafak, Mehmet Şimşek eleştirilerine bir yenisini daha ekledi.

Yeni Şafak, Mehmet Şimşek eleştirilerine bir yenisini daha ekledi.

Gümrük vergisiz ve düşük vergi ile yapılan ithalatı, cari açığın giderek artmasını manşetine taşıyan Yeni Şafak gazetesi 'İstilanın çaresi gümrük vergisi: Cari açık kapanır, her ay 1 milyar dolar yatırım yapılır' başlıklı haberde, 'Çin, Hindistan, Güney Kore'den ithalat 75 milyar dolar, ihracat 6 milyar dolar' bilgilerine yer verdi. 

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine karşı verdiği dış ticaret açığı yalnızca cari dengeyi bozmakla kalmıyor, yerli üretim altyapısını da tehdit ediyor. Tamamına yakın Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'dan kaynaklanan ticaret açığını kapatmak için yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulanması gerekir.

Mevcut tarifelerle yıl sonunda 75 milyar dolara çıkması beklenen bu dört ülkeden yapılan ithalat, ek gümrük vergisi uygulamasıyla 40 milyar dolar seviyelerine düşer. Dış ticaretteki 35 milyar dolarlık iyileşme Türkiye'yi cari fazla veren bir ülke konumuna getirir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Bozkurt

Yeni Şafak ikidir reise çatıyor. Sonunu iyi görmüyorum.

michael.elende

Mehmet sarıdiş giderse bilin ki seçim yakındır

futboltopu20

👍👍👏👏