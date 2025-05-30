Yeni Şafak Gazetesinden 5 Günde 2. Kez Mehmet Şimşek Eleştirisi

Gümrük vergisiz ve düşük vergi ile yapılan ithalatı, cari açığın giderek artmasını manşetine taşıyan Yeni Şafak gazetesi 'İstilanın çaresi gümrük vergisi: Cari açık kapanır, her ay 1 milyar dolar yatırım yapılır' başlıklı haberde, 'Çin, Hindistan, Güney Kore'den ithalat 75 milyar dolar, ihracat 6 milyar dolar' bilgilerine yer verdi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine karşı verdiği dış ticaret açığı yalnızca cari dengeyi bozmakla kalmıyor, yerli üretim altyapısını da tehdit ediyor. Tamamına yakın Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'dan kaynaklanan ticaret açığını kapatmak için yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulanması gerekir.

Mevcut tarifelerle yıl sonunda 75 milyar dolara çıkması beklenen bu dört ülkeden yapılan ithalat, ek gümrük vergisi uygulamasıyla 40 milyar dolar seviyelerine düşer. Dış ticaretteki 35 milyar dolarlık iyileşme Türkiye'yi cari fazla veren bir ülke konumuna getirir.”