Yeni Şafak Gazetesinden 5 Günde 2. Kez Mehmet Şimşek Eleştirisi
Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi bir kez daha Maliye Bakanlı Mehmet Şimşek’e yüklendi. 5 günde 2. kez Mehmet Şimşek eleştirisi yapan Yeni Şafak bu kez Türkiye'nin ithalat ve ihracat oranlarını kıyaslayarak cari açığa vurgu yaptı, gümrük vergisi ve üretime destek çağrısında bulundu.
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Yeni Şafak, Mehmet Şimşek eleştirilerine bir yenisini daha ekledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Yeni Şafak ikidir reise çatıyor. Sonunu iyi görmüyorum.
Mehmet sarıdiş giderse bilin ki seçim yakındır
👍👍👏👏