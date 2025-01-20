Yaşlı Görünümüne Son! E Vitamininin Cildinize 10 Faydası
Yaşlı Görünümüne Son! E Vitamininin Cildinize 10 Faydası
Kırışıklık görünümünü önlemek ve cildinize daha iyi bakmak için ihtiyacınız olan şey: E vitamini! E vitamininin cildinize faydaları saymakla bitmez. Gelin birlikte öğrenelim!
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1. Cildi nemlendirir.
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2. Cildi ve cilt bariyerini yeniler.
3. Antioksidan özelliği vardır.
4. Cilt tonunu eşitler.
5. Güneş ışınlarının ciltteki hasarını onarır.
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6. Cildin elastikliğini artırır.
7. Cildi enfeksiyonlara karşı korur.
8. Sivilce izlerini giderir.
9. Göz altı çemberlerinin görünümünü azaltır.
10. Cildi dış etkenlere karşı korur.
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