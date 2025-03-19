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Yarın Okullar Tatil mi? 20 Mart 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Yarın Okullar Tatil mi? 20 Mart 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 18:27

Ülkemiz, 19 Mart tarihinde beyaz örtüyle kaplandı. Bahar havasının yaşandığı günler, yerini kış aylarından kalma soğuk ve kar yağışlı havalara bıraktı. İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçemizde kar yağışı görüldü. Karın gece saatlerinden itibaren etkili olduğu ve yolları kapattığı il ve ilçelerimizde okullar 19 Mart tarihinde tatil edilmişti. 20 Mart tarihinde kar yağışının etkisini artıracağı öngörülüyor. Öğrenciler ise kar tatili haberini büyük bir heyecanla bekliyor.

Peki yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil mi?

İşte 20 Mart kar tatili olan iller...

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Yarın (20 Mart) Okullar Tatil mi?

Yarın (20 Mart) Okullar Tatil mi?

19 Mart tarihinde birçok ilimizde kar yağışı görüldü. Geçtiğimiz haftalarda resmen bahar havası yaşayan ülkemiz, beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken yurdun birçok kesiminde kar etkisini gösterdi. Konya'nın bazı ilçelerinde yollar trafiğe kapandı, okullar tatil edildi. 

20 Mart tarihinde kar yağışının etkili olması durumunda öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi adına eğitim öğretime ara verilecek. Fakat 20 Mart kar tatiline dair Valiliklerden yapılan bir açıklama bulunmuyor.

Yarın (20 Mart Perşembe) Kar Tatili Olan İller

Yarın (20 Mart Perşembe) Kar Tatili Olan İller

20 Mart Perşembe günü için henüz Valiliklerden açıklama gelmedi. Yurdumuzun birçok kesiminde kar yağışı etkili olmuş olsa da, 19 Mart Çarşamba günü bazı illerimizde okullar tatil edilmiş olsa da henüz 20 Mart'ta okulların tatiline dair bir açıklama yapılmadı.

Valiliklerden kar tatili açıklaması yapılmadığı müddetçe 20 Mart Perşembe günü okullar eğitim öğretime devam edecek. Valiliklerin açıklamalarına haberimizde yer verilecektir.

20 Mart Kar Yağışı Beklenen İller

20 Mart Kar Yağışı Beklenen İller

19 Mart tarihinde Isparta'nın Şarkikaraağaç, Konya'nın Ilgın, Sarayönü ilçeleri ve Yozgat il merkeziyle birlikte tüm ilçelerde okullar tatil edilmişti. 20 Mart tarihinde ise yurdumuzun birçok kesiminde kar yağışı etkili olacak.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Samsun, Sinop, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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