Yarın Okullar Tatil mi? 20 Mart 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Yarın Okullar Tatil mi? 20 Mart 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Ülkemiz, 19 Mart tarihinde beyaz örtüyle kaplandı. Bahar havasının yaşandığı günler, yerini kış aylarından kalma soğuk ve kar yağışlı havalara bıraktı. İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçemizde kar yağışı görüldü. Karın gece saatlerinden itibaren etkili olduğu ve yolları kapattığı il ve ilçelerimizde okullar 19 Mart tarihinde tatil edilmişti. 20 Mart tarihinde kar yağışının etkisini artıracağı öngörülüyor. Öğrenciler ise kar tatili haberini büyük bir heyecanla bekliyor.
Peki yarın okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil mi?
İşte 20 Mart kar tatili olan iller...
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Yarın (20 Mart) Okullar Tatil mi?
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Yarın (20 Mart Perşembe) Kar Tatili Olan İller
20 Mart Kar Yağışı Beklenen İller
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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