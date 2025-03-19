Yarın Okullar Tatil mi? 20 Mart 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?

19 Mart tarihinde Isparta'nın Şarkikaraağaç, Konya'nın Ilgın, Sarayönü ilçeleri ve Yozgat il merkeziyle birlikte tüm ilçelerde okullar tatil edilmişti. 20 Mart tarihinde ise yurdumuzun birçok kesiminde kar yağışı etkili olacak.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Samsun, Sinop, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.