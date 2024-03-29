Yaptırımlar Rusya'yı Vuracaktı: Ülkeden Çıkan Dev Şirketler Zarar Yazdı
Yaptırımlar Rusya'yı Vuracaktı: Ülkeden Çıkan Dev Şirketler Zarar Yazdı
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Rusya-Ukrayna savaşıyla, Rusya'yı finansal olarak yıpratmaya çalışan Batı'nın yaptırımlarında şirketlerin Rusya'yı terk etmesi de yer almıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya pek uymadı. Şirketler zarar yazdı.
Yale Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından yapılan analize göre, şirketler hala faaliyette ya da işlerini askıya aldı.
Rusya'nın devlet haber ajansı RIA, finansal olarak karşılık verdikleri durumda Batı ülkelerinin ve şirketlerinin 288 milyar dolara yakın varlık ve yatırımını kaybedeceğini açıkladı.
Küresel risk danışmanlık şirketi S-RM, EMEA Bölgesi Kurumsal İstihbarat Başkanı Ian Massey'in açıklamasına göre, Rusya'dan çıkmak isteyen şirketler, "Daha fazla zorlukla karşılaşacak ve daha büyük zararları kabul etmek zorunda kalacak."
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