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Yaptırımlar Rusya'yı Vuracaktı: Ülkeden Çıkan Dev Şirketler Zarar Yazdı

Yaptırımlar Rusya'yı Vuracaktı: Ülkeden Çıkan Dev Şirketler Zarar Yazdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.03.2024 - 14:09

2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşında Batı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle Rusya'dan çıkan dev şirketlerin zararı, Reuters'ın analizine göre, 107 milyar dolardan fazla.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla, Rusya'yı finansal olarak yıpratmaya çalışan Batı'nın yaptırımlarında şirketlerin Rusya'yı terk etmesi de yer almıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya pek uymadı. Şirketler zarar yazdı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla, Rusya'yı finansal olarak yıpratmaya çalışan Batı'nın yaptırımlarında şirketlerin Rusya'yı terk etmesi de yer almıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya pek uymadı. Şirketler zarar yazdı.

Reuters'ın analizini aktaran Sözcü haberine göre, 2022 yılında savaşın başlamasıyla Rusya'dan çıkan yabancı şirketlerin sayısı 1000 oldu.

Yale Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından yapılan analize göre, şirketler hala faaliyette ya da işlerini askıya aldı.

Yale Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından yapılan analize göre, şirketler hala faaliyette ya da işlerini askıya aldı.

Shell, HSBC, Polymetal International ve Yandex'e ait varlıklar 10 milyar dolara yakın olurken, yüzde 90'a yakın indirimlerle satıldı.

Danone de Rusya'daki varlıklarını elden çıkarmak için onay alırken, toplamda 1,3 milyar dolar zarar açıkladı.

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA, finansal olarak karşılık verdikleri durumda Batı ülkelerinin ve şirketlerinin 288 milyar dolara yakın varlık ve yatırımını kaybedeceğini açıkladı.

Rusya'nın devlet haber ajansı RIA, finansal olarak karşılık verdikleri durumda Batı ülkelerinin ve şirketlerinin 288 milyar dolara yakın varlık ve yatırımını kaybedeceğini açıkladı.

Bazı şirketler ise Rusya'yı tamamen terk etmezken, aralarında Pepsi, Nestle, Unilever'in bulunduğu şirketler halen faaliyette görünüyor.

Küresel risk danışmanlık şirketi S-RM, EMEA Bölgesi Kurumsal İstihbarat Başkanı Ian Massey'in açıklamasına göre, Rusya'dan çıkmak isteyen şirketler, "Daha fazla zorlukla karşılaşacak ve daha büyük zararları kabul etmek zorunda kalacak."

Küresel risk danışmanlık şirketi S-RM, EMEA Bölgesi Kurumsal İstihbarat Başkanı Ian Massey'in açıklamasına göre, Rusya'dan çıkmak isteyen şirketler, "Daha fazla zorlukla karşılaşacak ve daha büyük zararları kabul etmek zorunda kalacak."
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