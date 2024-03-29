Yaptırımlar Rusya'yı Vuracaktı: Ülkeden Çıkan Dev Şirketler Zarar Yazdı

Shell, HSBC, Polymetal International ve Yandex'e ait varlıklar 10 milyar dolara yakın olurken, yüzde 90'a yakın indirimlerle satıldı.

Danone de Rusya'daki varlıklarını elden çıkarmak için onay alırken, toplamda 1,3 milyar dolar zarar açıkladı.