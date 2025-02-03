Vücut Şekillendirme ve Sıkılaşma İçin Evde Uygulanabilecek 10 Etkili Masaj Tekniği

Selülit görünümünü hafifletirken kasları rahatlatan ve sıkılaşmaya destek olan bu masaj da vücudunuz için oldukça etkilidir. Ellerinizle kasları yoğurur gibi sıkın ve bırakın. Özellikle kalça ve uyluk bölgesine odaklanarak, cildi nazikçe kavrayın.