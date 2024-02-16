Vücudunuzu Rahatlatmak İçin Kullanabileceğiniz 10 Yağ Türü
Vücudunuzu Rahatlatmak İçin Kullanabileceğiniz 10 Yağ Türü
Vücudu rahatlatmak için birçok yağ çeşidi var. Siz de vücudunuzu yağ ile rahatlatmak istiyorsanız rahatlatıcı yağları sizler için derledik. Rahatlatıcı vücut yağlarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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1. Lavanta Yağı
2. Nane Yağı
3. Zeytinyağı
4. Badem Yağı
5. Portakal Yağı
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6. Biberiye Yağı
7. Bergamot Yağı
8. Sandal Ağacı Yağı
9. Adaçayı Yağı
10. Jojoba Yağı
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