Vücudunuzu Rahatlatmak İçin Kullanabileceğiniz 10 Yağ Türü

Sakinleştirici etkisiyle sevilen yağlardan biri olan bergamot yağı, stres giderici etkiye sahip. Antidepresan etkisi olduğu da bilinen bergamot yağı anksiyete ve endişeyi azaltmaya yardımcı oluyor. Stresli anlarda vücudunuzu ve zihninizi rahatlatmak için ideal bir yağ!