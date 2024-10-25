Vücuduna İhtiyacı Olan Bakımı Yapıyor musun?
Vücuduna İhtiyacı Olan Bakımı Yapıyor musun?
Sağlıklı yaşam alışkanlıklarımızı kontrol ederek vücudumuza ne kadar değer verdiğimizi anlayabiliriz. Kendimizi sevmemiz ve kendimize saygı duymamız neticesinde vücudumuza gerekli özeni göstermeliyiz. Bu sorularla birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı değerlendirebilir ve kendinize ne kadar iyi baktığınızı anlayabilirsiniz!
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1. İlk sorumuz beslenme üzerine! Nasıl beslendiğinizi söyleyebilir misiniz?
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2. Egzersizlerinizi düzenli olarak yapabiliyor musunuz?
3. Uykunuzu iyi alabiliyor musunuz?
4. Stresle baş etme yönteminizden bahseder misiniz?
5. Cilt bakımı rutininizden biraz bahsedebilir misiniz?
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