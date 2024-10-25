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Vücuduna İhtiyacı Olan Bakımı Yapıyor musun?

etiket Vücuduna İhtiyacı Olan Bakımı Yapıyor musun?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 18:01

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarımızı kontrol ederek vücudumuza ne kadar değer verdiğimizi anlayabiliriz. Kendimizi sevmemiz ve kendimize saygı duymamız neticesinde vücudumuza gerekli özeni göstermeliyiz. Bu sorularla birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı değerlendirebilir ve kendinize ne kadar iyi baktığınızı anlayabilirsiniz!

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1. İlk sorumuz beslenme üzerine! Nasıl beslendiğinizi söyleyebilir misiniz?

2. Egzersizlerinizi düzenli olarak yapabiliyor musunuz?

3. Uykunuzu iyi alabiliyor musunuz?

4. Stresle baş etme yönteminizden bahseder misiniz?

5. Cilt bakımı rutininizden biraz bahsedebilir misiniz?

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6. Peki, su tüketiminiz ne durumda?

7. Doktor kontrollerinizden bahsedin bakalım.

8. Mental sağlığınız için bir şeyler yapıyor musunuz?

9. Cilt bakım rutinine vitaminler ekler misiniz?

Vücuduna harika bir şekilde bakıyorsun!

Vücuduna harika bir şekilde bakıyorsun!

Vücut dediğimiz zaman akla direkt beden gelebilir. Ama hayır! Vücudun aynı zamanda ruhu da taşıdığını biliyorsun. Hayatın tüm yorucu etkenlerinden kendini sıyırabildiğin zamanlar var. Kendine dönüp kendinle ilgilenebiliyorsun. Fiziksel olarak güçlü olmak, sağlıklı görünmek ve ruhsal olarak iyi olmak için elinden geleni yapıyorsun. Hem zihinsel hem ruhsal egzersizleri bir rutine oturtmuşsun. Ayrıca güzelliğine güzellik katmak için cilt bakımını es geçmiyorsun. Sen vücuduna harika bir şekilde bakıyorsun!

Vücudunu seviyorsun fakat bazen aksatabiliyorsun!

Vücudunu seviyorsun fakat bazen aksatabiliyorsun!

Kendine yönelmeyi çok istiyorsun. Vücudunu ve ruhunu tanıyarak adımlar atmak istiyorsun. Ama bir türlü rutinini oluşturamamışsın. Vücuduna önem vermen gerektiğini bildiğin için onu bazen şımartıyorsun. Arada egzersizler yaparak ve bedenini dinleyerek kendini yokluyorsun. Bunların sana iyi geldiğini biliyorsun. Bu yüzden hayatın karmaşasında kendine bir alan açıp rutinler oluşturmalısın!

Vücuduna hiç bakmıyorsun!

Vücuduna hiç bakmıyorsun!

Vücudunu unutmuşsun! Ona neyin iyi gelip gelmediğini bilmiyorsun bile. Yapılması gerekenlerin hiçbirini yapmıyorsun. Bu yüzden vücudunun iyi hissetmesinin nasıl bir şey olduğunu da unutmuşsun. Hem sağlığın hem de görünüşün açısından seni yükseltecek rutinler oluşturmalısın. Vücuduna ve ruhuna iyi gelecek şeyler yaparak yaşam kaliteni yükseltebilirsin!

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