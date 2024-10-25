Vücuduna İhtiyacı Olan Bakımı Yapıyor musun?

Vücut dediğimiz zaman akla direkt beden gelebilir. Ama hayır! Vücudun aynı zamanda ruhu da taşıdığını biliyorsun. Hayatın tüm yorucu etkenlerinden kendini sıyırabildiğin zamanlar var. Kendine dönüp kendinle ilgilenebiliyorsun. Fiziksel olarak güçlü olmak, sağlıklı görünmek ve ruhsal olarak iyi olmak için elinden geleni yapıyorsun. Hem zihinsel hem ruhsal egzersizleri bir rutine oturtmuşsun. Ayrıca güzelliğine güzellik katmak için cilt bakımını es geçmiyorsun. Sen vücuduna harika bir şekilde bakıyorsun!