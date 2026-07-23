Vildan Demir Yeni Single'ı Arayacaksın'da Tarkan'ın Ekibiyle Çalıştı

Vildan Demir’in son çalışması “Arayacaksın”, kulaklara çalındığı ilk andan itibaren dinleyiciden tam not almayı başardı. Şarkının yakaladığı bu ivmede Demir’in güçlü vokal performansı kadar, şarkının prodüksiyon koltuğunda oturan Megastar Tarkan’la imza attığı projelerden tanıdığımız tecrübeli aranjör Tarık İster'in oturmasıyla da dikkat çekiyor. Türk pop müziğinin dev ismi Tarkan’ın arkasındaki bu güçlü ekiple yollarını kesiştiren Vildan Demir, “Arayacaksın” ile hem sound çıtasını yukarılara taşıyor hem de kariyer yolculuğunda oldukça sağlam bir dönüm noktasına imza atıyor.