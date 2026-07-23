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Vildan Demir Yeni Single'ı Arayacaksın'da Tarkan'ın Ekibiyle Çalıştı

Vildan Demir Yeni Single'ı Arayacaksın'da Tarkan'ın Ekibiyle Çalıştı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 13:00
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Vildan Demir’in son çalışması “Arayacaksın”, kulaklara çalındığı ilk andan itibaren dinleyiciden tam not almayı başardı. Şarkının yakaladığı bu ivmede Demir’in güçlü vokal performansı kadar, şarkının prodüksiyon koltuğunda oturan Megastar Tarkan’la imza attığı projelerden tanıdığımız tecrübeli aranjör Tarık İster'in oturmasıyla da dikkat çekiyor. Türk pop müziğinin dev ismi Tarkan’ın arkasındaki bu güçlü ekiple yollarını kesiştiren Vildan Demir, “Arayacaksın” ile hem sound çıtasını yukarılara taşıyor hem de kariyer yolculuğunda oldukça sağlam bir dönüm noktasına imza atıyor.

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Vildan Demir, müzik yolculuğunda çıtayı bir adım daha yukarı taşıdığı yeni single çalışması “Arayacaksın” ile dinleyicisiyle buluştu.

Vildan Demir, müzik yolculuğunda çıtayı bir adım daha yukarı taşıdığı yeni single çalışması “Arayacaksın” ile dinleyicisiyle buluştu.

Yayınlandığı ilk andan itibaren geniş bir kitleden tam not alan parça, sadece Demir’in iddialı vokal performansıyla değil, arka planındaki ustalık kokan prodüksiyon detaylarıyla da kısa sürede müzik kulislerinin en çok konuştuğu işlerden biri haline geldi.

Şarkının arkasındaki mutfakta ise Türk pop müziğinin standartlarını belirleyen isimler yer alıyor.

Şarkının arkasındaki mutfakta ise Türk pop müziğinin standartlarını belirleyen isimler yer alıyor.

“Arayacaksın”ın düzenlemesinde, Megastar Tarkan’ın yıllardır sahnede ve stüdyoda birlikte çalıştığı tecrübeli aranjör Tarık İster imzası bulunuyor. İster’in parçaya kattığı modern ritimler ve yüksek enerjili sound, şarkının dinamizmini baştan sona diri tutuyor. Projenin kulaklardaki nihai kalitesini belirleyen mix ve mastering aşamaları ise sektörde pek çok hit şarkının altında imzası bulunan başarılı ses mühendisi Utku Ünsal tarafından yürütüldü.

Piyasaya yön veren bu güçlü ekiple stüdyoya giren Vildan Demir, sound kalitesini uluslararası standartlara taşırken; sound’un zenginliği ile kendi özgün yorumunu kusursuz bir dengede buluşturmayı başarıyor.

Piyasaya yön veren bu güçlü ekiple stüdyoya giren Vildan Demir, sound kalitesini uluslararası standartlara taşırken; sound’un zenginliği ile kendi özgün yorumunu kusursuz bir dengede buluşturmayı başarıyor.

“Arayacaksın”, yalnızca dijital listelerde hızla tırmanan bir hit değil, aynı zamanda Demir’in kariyer yolculuğunda ne kadar vizyoner ve kararlı adımlar attığının en somut kanıtı olarak öne çıkıyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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