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Uzmanlardan Yeni Açıklama: Kahve İçmek İçin En İyi Zaman Ne Zaman?

Uzmanlardan Yeni Açıklama: Kahve İçmek İçin En İyi Zaman Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.05.2024 - 17:47

Son zamanlarda sosyal medyada kahvenin ne zaman tüketilmesi gerektiğine dair bir tartışma başladı. Öyle ki bazı kullanıcılar, sabah saatlerinde içtikleri kahvenin aslında gün içerisinde enerjilerini tükettiklerini iddia ediyor. Peki durum gerçekte böyle mi? Kahve ne zaman içilmeli?

Gelin bir uzmanın araştırmasına kulak verelim!

Kaynak: New York Times

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Kahve dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri. Haliyle hakkında da pek çok farklı görüş var!

Kahve dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri. Haliyle hakkında da pek çok farklı görüş var!

Kahvenin nasıl, ne zaman tüketilmesi gerektiğine dair farklı görüşler mevcut. Hatta ne kadar kahve tüketilmesi gerektiği de tam bir muamma. Kimileri kahvenin son derece sağlıklı olduğunu savunurken kimileri zararlarını ön plana çıkarıyor.

Son zamanlarda sosyal medyada bazı kullanıcılar ise sabah saatlerinde tükettikleri kahvenin gün içerisinde enerjilerini düşürdüklerini iddia ediyor.

Son zamanlarda sosyal medyada bazı kullanıcılar ise sabah saatlerinde tükettikleri kahvenin gün içerisinde enerjilerini düşürdüklerini iddia ediyor.

New York Times'ın aktardığı röportajda, Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden araştırmacı Marilyn Cornelis, kahvenin ne zaman tüketilmesi gerektiğini açıkladı. 

Kahvede bulunan kafeine herkesin farklı tepki verdiğini söyleyen Cornelis, özellikle genetik konusuna dikkat çekti.

Kahvedeki kafeinin etkilerinin hissedilmesi yaklaşık 20 ila 30 dakika sürüyor.

Kahvedeki kafeinin etkilerinin hissedilmesi yaklaşık 20 ila 30 dakika sürüyor.

Arizona Üniversitesi'ndeki uyku ve sağlık araştırma programının yöneticisi Michael Grandner ise günün ilk kahvesini içmeden önce 30 ila 60 dakika beklediğini belirtiyor.

Uyku uzmanı Dr. Deborah Lee ise uyandıktan 45 dakika sonra ilk kahvenin içilmesi gerektiğini söylüyor.

"Gözleriniz açılır açılmaz kahve içmek yarardan çok zarar verebilir..."

"Gözleriniz açılır açılmaz kahve içmek yarardan çok zarar verebilir..."

Uyandıktan belirli bir süre sonra kahve tükettiklerini söyleyen uzmanlar, uyanır uyanmaz kahve içenlerin ise bir süre sonra kafeine bağımlı hale geldiklerini belirtiyor. 

'Kortizol hormonu, kendi uyku döngünüze özgü bir ritmi takip ediyor. Yüksek kortizol seviyeleri bağışıklık sisteminizi etkileyebiliyor. Uyandığınızda zaten zirvede olan kortizol seviyenize kahve de eklenince kahve içmek yarardan çok zarar verebiliyor...'

Ancak kafeine verilen tepkinin bireyden bireye farklılık gösterdiğini unutmamak gerek.

Ancak kafeine verilen tepkinin bireyden bireye farklılık gösterdiğini unutmamak gerek.

Sabah kahvesi içenlerin bazıları ise işlerine daha kolay odaklanabiliyor. Kahveyi geciktirmek de aynı şekilde uykuya zarar verebiliyor...

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