Uzmanlardan Yeni Açıklama: Kahve İçmek İçin En İyi Zaman Ne Zaman?
Uzmanlardan Yeni Açıklama: Kahve İçmek İçin En İyi Zaman Ne Zaman?
Son zamanlarda sosyal medyada kahvenin ne zaman tüketilmesi gerektiğine dair bir tartışma başladı. Öyle ki bazı kullanıcılar, sabah saatlerinde içtikleri kahvenin aslında gün içerisinde enerjilerini tükettiklerini iddia ediyor. Peki durum gerçekte böyle mi? Kahve ne zaman içilmeli?
Gelin bir uzmanın araştırmasına kulak verelim!
Kaynak: New York Times
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Kahve dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri. Haliyle hakkında da pek çok farklı görüş var!
Son zamanlarda sosyal medyada bazı kullanıcılar ise sabah saatlerinde tükettikleri kahvenin gün içerisinde enerjilerini düşürdüklerini iddia ediyor.
Kahvedeki kafeinin etkilerinin hissedilmesi yaklaşık 20 ila 30 dakika sürüyor.
"Gözleriniz açılır açılmaz kahve içmek yarardan çok zarar verebilir..."
Ancak kafeine verilen tepkinin bireyden bireye farklılık gösterdiğini unutmamak gerek.
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