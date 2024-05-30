Uzmanlardan Yeni Açıklama: Kahve İçmek İçin En İyi Zaman Ne Zaman?

Uyandıktan belirli bir süre sonra kahve tükettiklerini söyleyen uzmanlar, uyanır uyanmaz kahve içenlerin ise bir süre sonra kafeine bağımlı hale geldiklerini belirtiyor.

'Kortizol hormonu, kendi uyku döngünüze özgü bir ritmi takip ediyor. Yüksek kortizol seviyeleri bağışıklık sisteminizi etkileyebiliyor. Uyandığınızda zaten zirvede olan kortizol seviyenize kahve de eklenince kahve içmek yarardan çok zarar verebiliyor...'