Yazar Azra Kohen'in Filistin Açıklaması "Çocuklarını Bomba Bölgesine Videolarını Çekmek İçin Koyan..."
Yazar Azra Kohen'in Filistin Açıklaması "Çocuklarını Bomba Bölgesine Videolarını Çekmek İçin Koyan..."
Fi, Çi ve Pi serisinin yazarı Azra Kohen, savaşın devam ettiği Filistin'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü yazarın sosyal yaptığı açıklama, sosyal medyadaki takipçilerinden tepki aldı. Tepkilerin ardından peş peşe yaptığı açıklamalar ise herkesi şaşırttı!
İşte, detaylar...
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7 Ekim'de başlayan ve son yüzyıla damgasını vuran İsrail'in Filistin saldırıları, tüm dünyanın gündeminde yer alıyor.
İsrail'in bu eylemleri, dünya genelinde büyük bir tepki çekerken, ünlü yazar Azra Kohen'in Refah konusunda yaptığı açıklamalar ise tepki çekti!
İşte, Azra Kohen'in o sözleri...
Kohen'in bu süreçte bazı takipçilerine verdiği yanıt da dikkat çekti: 'Kendi soyunu korumayan ulus...'
Yazar Kohen, savaş sürecine ilişkin 'Filistin'in de İsrail'in de davranışlarını tamamen yanlış buluyorum' diyerek sürece bakış açısını dile getirdi.
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Azra Kohen, tepki çeken bu sözlerinin ardından açıklama da yaptı.
Azra Kohen'in son açıklaması da sosyal medyada yer aldı!
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Ne kadar çirkin yüreklisin Azra.
Ben de bunu çok düşündüm yav arkadss insan sevdiği kişi ölünce bi yas tutar ne bileyim alir gizler vs bunlar sanki piyangodan para tutturmus gibi ölmüş cocuk... Devamını Gör
insan psikolojisinden hiç anlamadığınız ortada, savaş zamanı kendilerine yardım etmeyen dindaşların gözüne sokuyorlar evet çocuklarını, amaçları bizi yalnız ... Devamını Gör
Çocuğun anne baba için ne demek olduğunu bilmeyen biri