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Yazar Azra Kohen'in Filistin Açıklaması "Çocuklarını Bomba Bölgesine Videolarını Çekmek İçin Koyan..."

Yazar Azra Kohen'in Filistin Açıklaması "Çocuklarını Bomba Bölgesine Videolarını Çekmek İçin Koyan..."

Filistin israil filistin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.05.2024 - 11:45

Fi, Çi ve Pi serisinin yazarı Azra Kohen, savaşın devam ettiği Filistin'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü yazarın sosyal yaptığı açıklama, sosyal medyadaki takipçilerinden tepki aldı. Tepkilerin ardından peş peşe yaptığı açıklamalar ise herkesi şaşırttı! 

İşte, detaylar...

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7 Ekim'de başlayan ve son yüzyıla damgasını vuran İsrail'in Filistin saldırıları, tüm dünyanın gündeminde yer alıyor.

7 Ekim'de başlayan ve son yüzyıla damgasını vuran İsrail'in Filistin saldırıları, tüm dünyanın gündeminde yer alıyor.

Özellikle son dönemlerde İsrail'in, Gazze'de sivillerin sığındığı Refah Kampı'ndaki çadırları vurmasının ardından dünya genelinde hem bireysel hem de toplumsal eleştiriler peş peşe geliyor. Bu süreçte kimi Devletler bu duruma karşı çıkarken kimileri de İsrail'in yanında saf tutuyor.

İsrail'in bu eylemleri, dünya genelinde büyük bir tepki çekerken, ünlü yazar Azra Kohen'in Refah konusunda yaptığı açıklamalar ise tepki çekti!

İsrail'in bu eylemleri, dünya genelinde büyük bir tepki çekerken, ünlü yazar Azra Kohen'in Refah konusunda yaptığı açıklamalar ise tepki çekti!

Saldırıların devam ettiği Filistin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bini geçerken İsrail'in Refah Kampını vurmasıyla 46 sivil daha hayatını kaybetti.

Kohen ise Refah hakkında yorum yapmama ve sessiz kalma nedenini merak eden takipçilerine verdiği cevaplarla herkesi şaşırttı. Ünlü yazar bir takipçisine verdiği yanıtta, 'çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için...' ifadelerini kullandı.

İşte, Azra Kohen'in o sözleri...

İşte, Azra Kohen'in o sözleri...

'Filistin'le ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim. Defalarca. Bir daha söyleyeyim: Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum!

Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için... İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!'

Kohen'in bu süreçte bazı takipçilerine verdiği yanıt da dikkat çekti: 'Kendi soyunu korumayan ulus...'

Kohen'in bu süreçte bazı takipçilerine verdiği yanıt da dikkat çekti: 'Kendi soyunu korumayan ulus...'

Yazar Kohen, savaş sürecine ilişkin 'Filistin'in de İsrail'in de davranışlarını tamamen yanlış buluyorum' diyerek sürece bakış açısını dile getirdi.

Yazar Kohen, savaş sürecine ilişkin 'Filistin'in de İsrail'in de davranışlarını tamamen yanlış buluyorum' diyerek sürece bakış açısını dile getirdi.
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Azra Kohen, tepki çeken bu sözlerinin ardından açıklama da yaptı.

Azra Kohen, tepki çeken bu sözlerinin ardından açıklama da yaptı.

'Bir kere benim ata soyadım Sarızeybek. Ben müslüman bir ailede doğmuş, büyümüşüm. Anne olduğum için bütün dünyadaki çocuklara dil, din, ırk ayrım etmeden zaten inanılmaz yüce duygular besleyen ve bu duygulardan dolayı da çok ciddi yürek sancısı çeken biriyim. Verdiğim tepki video çekebilmek için çocukların istismar edilmesine yol açanlara verdiğim tepkidir. Sayıları çok fazla. Çünkü sosyal medyada biz paylaşalım diye öldürülmüş olan çocuklar var. Ben annelere bir kelime bile etmedim. İsrail devletini affedilemez buluyorum. Farklı bir görüşte olduğumu kimse söyleyemez'

Azra Kohen'in son açıklaması da sosyal medyada yer aldı!

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Kakaolu Kek

Ne kadar çirkin yüreklisin Azra.

Muhmet Siyah

Ben de bunu çok düşündüm yav arkadss insan sevdiği kişi ölünce bi yas tutar ne bileyim alir gizler vs bunlar sanki piyangodan para tutturmus gibi ölmüş cocuk... Devamını Gör

siren34

insan psikolojisinden hiç anlamadığınız ortada, savaş zamanı kendilerine yardım etmeyen dindaşların gözüne sokuyorlar evet çocuklarını, amaçları bizi yalnız ... Devamını Gör

alex

Çocuğun anne baba için ne demek olduğunu bilmeyen biri