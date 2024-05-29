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Hırsızlar Arabanın İçindeki Çocukları Fark Etmediler! Allen Ailesinin Korku Dolu Anları Kameraya Yansıdı!

Hırsızlar Arabanın İçindeki Çocukları Fark Etmediler! Allen Ailesinin Korku Dolu Anları Kameraya Yansıdı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.05.2024 - 20:24

Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi bölgesinde, araba hırsızları akıl almak bir soygun girişiminde bulundular! Arabanın içinde çocuklar olduğu halde, ateş açıp arabayı çalan soyguncular herkesi şaşkına çevirdi!

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
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Mississippi'de araba hırsızları, Allen ailesini ön bahçelerinde tuzağa düşürdü!

Mississippi'de araba hırsızları, Allen ailesini ön bahçelerinde tuzağa düşürdü!

Mississippi'de yaşayan Jackson ailesi, kendi evlerinin ön bahçesinde iki silahlı araba hırsızı tarafından saldırıya uğradı. Daily Mail Online'de yer alan haberine göre aile, West Jackson'daki evlerinin önünde, güpegündüz hırsızlar tarafından pusuya düşürüldü. Ailenin aracı, içinde çocuklar olmasına rağmen, hırsızlar tarafından gasp edildi.

Önce ateş açtılar, sonra içinde çocukların bulunduğu aracı çalmaya çalıştılar!

Önce ateş açtılar, sonra içinde çocukların bulunduğu aracı çalmaya çalıştılar!

Olay, Cuma günü saat 19.30 civarında gerçekleşti. İki hırsız koşarak havaya uyarı ateşi açtı. Olay sırasında, aracın dışında bulunan dehşet içerisindeki Heather Allen ve oğlu, aracın arkasına saklanarak, aracı kendileri ve hırsızlar arasında bir engel olarak kullanmaya çalıştılar.

Hırsızlardan biri, arka kapıyı açarak Allen'ın kızını araçtan çıkardı!

Hırsızlardan biri, arka kapıyı açarak Allen'ın kızını araçtan çıkardı!

Bu sırada Allen'ın diğer oğlu ve iki torunu hâlâ arabanın içindeydi. Hırsızlar, anahtarları talep ettikleri sırada, Allen'ın kızı da çocuklarının hâlâ arabada olduğunu belirtti.

Allen, torununu almak için arabaya girdi.

Allen, torununu almak için arabaya girdi.

Hırsızlardan biri sürücü koltuğuna geçerken, diğer hırsız silahını Allen'ın büyük oğluna doğrulttu. Allen'ın oğlu araçtan atladı ve Allen, torunlarını almak için aracın diğer tarafına geçti.

Hırsızlar, durumdan rahatsız olmuş gibi görünerek, Mazda marka arabayı çalıştırdılar.

Hırsızlar, durumdan rahatsız olmuş gibi görünerek, Mazda marka arabayı çalıştırdılar.

Allen, durumu çözmek için anahtarlarını yere attı, hırsızlar ise arabayı alıp hızla kaçarak olay yerini terk ettiler.

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Yaşananları atlatamayan ve şokta olan aile yalnızca üç aydır yaşadıkları Jackson'dan taşınmaya planlıyor!

Yaşananları atlatamayan ve şokta olan aile yalnızca üç aydır yaşadıkları Jackson'dan taşınmaya planlıyor!

Hırsızlar, olaydan sadece 40 dakika sonra, Allen'ın evinden sadece iki blok ötede bulundu. 

Daily Mail Online'in haberine göre, Jackson polis şefi Joseph Wade, iki şüphelinin kimliğinin belirlendiğini ve birinin fotoğrafının yayınlandığını ancak henüz tutuklanmadıklarını açıkladı.

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Tribal Turk

ya kardeşim niye video yok ekran görüntüsü var videonun linkini ver bari bu aksiyon fotoğrafla anlatılır mı