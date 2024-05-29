Hırsızlar Arabanın İçindeki Çocukları Fark Etmediler! Allen Ailesinin Korku Dolu Anları Kameraya Yansıdı!
Hırsızlar Arabanın İçindeki Çocukları Fark Etmediler! Allen Ailesinin Korku Dolu Anları Kameraya Yansıdı!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi bölgesinde, araba hırsızları akıl almak bir soygun girişiminde bulundular! Arabanın içinde çocuklar olduğu halde, ateş açıp arabayı çalan soyguncular herkesi şaşkına çevirdi!
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mississippi'de araba hırsızları, Allen ailesini ön bahçelerinde tuzağa düşürdü!
Önce ateş açtılar, sonra içinde çocukların bulunduğu aracı çalmaya çalıştılar!
Hırsızlardan biri, arka kapıyı açarak Allen'ın kızını araçtan çıkardı!
Allen, torununu almak için arabaya girdi.
Hırsızlar, durumdan rahatsız olmuş gibi görünerek, Mazda marka arabayı çalıştırdılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaşananları atlatamayan ve şokta olan aile yalnızca üç aydır yaşadıkları Jackson'dan taşınmaya planlıyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
ya kardeşim niye video yok ekran görüntüsü var videonun linkini ver bari bu aksiyon fotoğrafla anlatılır mı