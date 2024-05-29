Hırsızlar Arabanın İçindeki Çocukları Fark Etmediler! Allen Ailesinin Korku Dolu Anları Kameraya Yansıdı!

Hırsızlar, olaydan sadece 40 dakika sonra, Allen'ın evinden sadece iki blok ötede bulundu.

Daily Mail Online'in haberine göre, Jackson polis şefi Joseph Wade, iki şüphelinin kimliğinin belirlendiğini ve birinin fotoğrafının yayınlandığını ancak henüz tutuklanmadıklarını açıkladı.