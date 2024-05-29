Sivas'ta 1.5 Yaşındaki Yulaf Adlı Kediye Burun Estetiği Yapıldı!
Sivas'ta 1.5 Yaşındaki Yulaf Adlı Kediye Burun Estetiği Yapıldı!
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Ataberk Dursun, Scottish Fold cinsi 1.5 yaşındaki Yulaf adlı kedisinin rahat nefes alamaması sebebiyle Veterinere başvurdu.
Elbette Yulaf'ın operasyonu estetik ve kozmetik amaçlı değildi: Operasyonun ardından hayat kalitesi yükselecek!
Yulaf'ın hayat kalitesini artıracak şirin burnu, sosyal medyanın diline düştü!
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Ne sandınız... 👇
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Tabii işin bir de bu boyutu var! 👇
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Her şey senin için Yulaf: Taktik de geldi! 👇
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Sahi tavuğun ne suçu vardı? 👇
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Aşkım doğallıktan yanayım ben estetik değil o küçük dokunuşlar estetik olmuyor kii.
"estetik için değil ya nefes alamıyodum ondan ameliyat oldum" cümlesi yalan olmayan dünyadaki tek kişi bu tatlış kedi
Kedi rıza metnine pati basmış mı?