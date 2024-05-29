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Sivas'ta 1.5 Yaşındaki Yulaf Adlı Kediye Burun Estetiği Yapıldı!

Sivas'ta 1.5 Yaşındaki Yulaf Adlı Kediye Burun Estetiği Yapıldı!

Kedi Estetik Cerrah
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.05.2024 - 19:28 Son Güncelleme: 29.05.2024 - 19:31

Sivas'ta burun yapısı nedeniyle nefes almakta zorluk çeken kediye estetik operasyon yapıldı. Bir buçuk yaşındaki 'Yulaf' sosyal medyanın dikkatini çekti! 

İşte, detaylar...

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Ataberk Dursun, Scottish Fold cinsi 1.5 yaşındaki Yulaf adlı kedisinin rahat nefes alamaması sebebiyle Veterinere başvurdu.

Ataberk Dursun, Scottish Fold cinsi 1.5 yaşındaki Yulaf adlı kedisinin rahat nefes alamaması sebebiyle Veterinere başvurdu.

Veteriner Hekim İbrahim Özmen, yaptığı incelemeler neticesinde Yulaf'ın burun yapısının dar olduğunu tespit etti. Böylece estetik operasyon kararı verildi.

Elbette Yulaf'ın operasyonu estetik ve kozmetik amaçlı değildi: Operasyonun ardından hayat kalitesi yükselecek!

Elbette Yulaf'ın operasyonu estetik ve kozmetik amaçlı değildi: Operasyonun ardından hayat kalitesi yükselecek!

Veteriner Hekim Özmen DHA muhabirleriyle yaptığı röportajda, 'Bu durum dar burun yapısından kaynaklanıyordu ve burun kanatlarını operasyonla genişlettik. Kontrollerinde gayet iyi, biraz ödemi var; onun azalmasını bekliyoruz. Eğer bu operasyon yapılmasaydı, sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı ve çabuk yorulma olacaktı. Bundan sonra hayat kalitesi inşallah daha iyi olacak' ifadelerini kullandı.

Yulaf'ın hayat kalitesini artıracak şirin burnu, sosyal medyanın diline düştü!

Yulaf'ın hayat kalitesini artıracak şirin burnu, sosyal medyanın diline düştü!

Aman maşallah diyelim, sanıyoruz Yulaf'ı çekemeyenler de oldu! İşte, o yorumlar 👇

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Tabii işin bir de bu boyutu var! 👇

Tabii işin bir de bu boyutu var! 👇
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Her şey senin için Yulaf: Taktik de geldi! 👇

Her şey senin için Yulaf: Taktik de geldi! 👇
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Sahi tavuğun ne suçu vardı? 👇

Sahi tavuğun ne suçu vardı? 👇
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mamamia

Aşkım doğallıktan yanayım ben estetik değil o küçük dokunuşlar estetik olmuyor kii.

Deniz

"estetik için değil ya nefes alamıyodum ondan ameliyat oldum" cümlesi yalan olmayan dünyadaki tek kişi bu tatlış kedi

Orhan ŞENGÜL

Kedi rıza metnine pati basmış mı?