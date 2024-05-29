Sivas'ta 1.5 Yaşındaki Yulaf Adlı Kediye Burun Estetiği Yapıldı!

Veteriner Hekim Özmen DHA muhabirleriyle yaptığı röportajda, 'Bu durum dar burun yapısından kaynaklanıyordu ve burun kanatlarını operasyonla genişlettik. Kontrollerinde gayet iyi, biraz ödemi var; onun azalmasını bekliyoruz. Eğer bu operasyon yapılmasaydı, sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı ve çabuk yorulma olacaktı. Bundan sonra hayat kalitesi inşallah daha iyi olacak' ifadelerini kullandı.