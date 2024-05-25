Veteriner Hekim Sokak Hayvanlarına İlişkin 'Uyutma' Prosedürünü Anlattı! Peki Prosedürü Kim Uygulayacak?

Son dönemlerde tüm Türkiye'nin dikkatle takip ettiği hayvan hakları yasa teklifiyle sahipsiz sokak hayvanlarının 'uyutulmasına' ilişkin düzenleme gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin tepkiler büyürken uzmanlardan da yorumlar geliyor. Twitter'da '@ethicalpumpkin' kullanıcı adlı veteriner hekim, sürecin nasıl ilerleyeceğini bir bir anlattı.

İşte, detaylar...