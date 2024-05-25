Veteriner Hekim Sokak Hayvanlarına İlişkin 'Uyutma' Prosedürünü Anlattı! Peki Prosedürü Kim Uygulayacak?
Veteriner Hekim Sokak Hayvanlarına İlişkin 'Uyutma' Prosedürünü Anlattı! Peki Prosedürü Kim Uygulayacak?
Son dönemlerde tüm Türkiye'nin dikkatle takip ettiği hayvan hakları yasa teklifiyle sahipsiz sokak hayvanlarının 'uyutulmasına' ilişkin düzenleme gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin tepkiler büyürken uzmanlardan da yorumlar geliyor. Twitter'da '@ethicalpumpkin' kullanıcı adlı veteriner hekim, sürecin nasıl ilerleyeceğini bir bir anlattı.
İşte, detaylar...
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Sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı tartışılırken uzman yorumları da peş peşe gelmeye başladı.
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Yani, ilaç / uygulayacak personel maliyeti > yıllarca besleme bakım ve tedavi masrafı mı diyorsunuz? 👇
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Çözüm var! 👇
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'Peki bu kadar hayvana barınak ve gıda nasıl yetecek?' diye soranlar için de yanıt vardı. 👇
Sosyal medya kullanıcılarının da bu durum karşısında söyleyecekleri oldu! 👇
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