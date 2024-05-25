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Veteriner Hekim Sokak Hayvanlarına İlişkin 'Uyutma' Prosedürünü Anlattı! Peki Prosedürü Kim Uygulayacak?

Veteriner Hekim Sokak Hayvanlarına İlişkin 'Uyutma' Prosedürünü Anlattı! Peki Prosedürü Kim Uygulayacak?

sokak köpekleri
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.05.2024 - 10:28

Son dönemlerde tüm Türkiye'nin dikkatle takip ettiği hayvan hakları yasa teklifiyle sahipsiz sokak hayvanlarının 'uyutulmasına' ilişkin düzenleme gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin tepkiler büyürken uzmanlardan da yorumlar geliyor. Twitter'da '@ethicalpumpkin' kullanıcı adlı veteriner hekim, sürecin nasıl ilerleyeceğini bir bir anlattı. 

İşte, detaylar...

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Sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı tartışılırken uzman yorumları da peş peşe gelmeye başladı.

Sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısı tartışılırken uzman yorumları da peş peşe gelmeye başladı.

Veteriner hekimler, yasa tasarısına karşı, 'yasa çıksa bile ötanazi yapmayacağız' açıklamasında bulundu.

Yasa Teklifine Dair Detayları Burada Bulabilirsiniz 👇

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Yani, ilaç / uygulayacak personel maliyeti > yıllarca besleme bakım ve tedavi masrafı mı diyorsunuz? 👇

Yani, ilaç / uygulayacak personel maliyeti > yıllarca besleme bakım ve tedavi masrafı mı diyorsunuz? 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Çözüm var! 👇

Çözüm var! 👇
twitter.com
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'Peki bu kadar hayvana barınak ve gıda nasıl yetecek?' diye soranlar için de yanıt vardı. 👇

'Peki bu kadar hayvana barınak ve gıda nasıl yetecek?' diye soranlar için de yanıt vardı. 👇
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Sosyal medya kullanıcılarının da bu durum karşısında söyleyecekleri oldu! 👇

Sosyal medya kullanıcılarının da bu durum karşısında söyleyecekleri oldu! 👇
twitter.com

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Nuray

Sokaklar onca pislikle dolu. Bugüne kadar hayvanlara tecavüz edenleri niye uyutmadınız? Yaşatmak yerine. nefes alan bir canlıyı öldürünce tüm sorunlar bitece... Devamını Gör

Mehmet Göreli

Ne yapalım anlayamadım, ne öneriyorsunuz?

hakan balta

uyutuyor musunuz, evinizde mi besliyorsunuz ne yapıyorsanız bir an önce yapın. sokaklarda azılı köpek sürülerinin çocukları yaşlıları parçalamadığı güvenli s... Devamını Gör

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