Veteriner Hekimler Tasarıya Karşı: “Yasa Çıksa Bile Ötanazi Yapmayacağız!”

AK Parti’nin hazırladığı Hayvan Hakları Yasası’nda değişiklik tasarısı daha Meclis gündemine gelmeden tartışılmaya başlandı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, sokak hayvanlarınını zehirli enjeksiyon ile öldürülmesine karşı olduklarını ve tasarının yasalaşması durumunda ötanazi yapmayacaklarını açıkladı.