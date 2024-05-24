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Veteriner Hekimler Tasarıya Karşı: “Yasa Çıksa Bile Ötanazi Yapmayacağız!”

Veteriner Hekimler Tasarıya Karşı: “Yasa Çıksa Bile Ötanazi Yapmayacağız!”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.05.2024 - 15:46

AK Parti’nin hazırladığı Hayvan Hakları Yasası’nda değişiklik tasarısı daha Meclis gündemine gelmeden tartışılmaya başlandı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, sokak hayvanlarınını zehirli enjeksiyon ile öldürülmesine karşı olduklarını ve tasarının yasalaşması durumunda ötanazi yapmayacaklarını açıkladı.

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Önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelecek yasa tasarısına göre; sokak hayvanları toplanacak ve 30 gün içinde barınaktan sahiplenilmeyen hayvanlar zehirli iğne ile öldürülecek.

Önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelecek yasa tasarısına göre; sokak hayvanları toplanacak ve 30 gün içinde barınaktan sahiplenilmeyen hayvanlar zehirli iğne ile öldürülecek.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısına bir tepki de Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden geldi.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısına bir tepki de Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden geldi.

Birlik, tasarının yasalaşması durumunda dahi ötanazi yapmayacaklarınını duyurdu.

Birlik, tasarının yasalaşması durumunda dahi ötanazi yapmayacaklarınını duyurdu.

"Tasarıda olduğu söylenen ötanazi işlemi, hayvanların tıbbi yöntemler yoluyla, hızlı, ağrısız ve acısız bir şekilde yaşamının sonlandırılması anlamına gelmektedir.”

"Tasarıda olduğu söylenen ötanazi işlemi, hayvanların tıbbi yöntemler yoluyla, hızlı, ağrısız ve acısız bir şekilde yaşamının sonlandırılması anlamına gelmektedir.”

“Ötanazi, ölümle karşı karşıya kalınması halinde, acının ve ağrının kalıcı olduğu veya hafifletilemediği durumlarda tıbbi gerekçeler ile uygulanan bir yöntemdir.”

“Ötanazi, ölümle karşı karşıya kalınması halinde, acının ve ağrının kalıcı olduğu veya hafifletilemediği durumlarda tıbbi gerekçeler ile uygulanan bir yöntemdir.”
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“Ötanazi sadece veteriner hekimler tarafından uygulanabilir ve sağlıklı bir hayvana uygulandığında katliamdan başka bir anlam taşımaz.”

“Ötanazi sadece veteriner hekimler tarafından uygulanabilir ve sağlıklı bir hayvana uygulandığında katliamdan başka bir anlam taşımaz.”

“Sağlıklı hayvanların ötanazisi ve itlafı veteriner hekimler açısından da etik, insani ve vicdani değildir, evrensel hekimlik değerleri ile de bağdaşmamaktadır. Veteriner hekimler olarak bizler bu yasa çıksa da ötanazi yapmayacağız.”

“Sağlıklı hayvanların ötanazisi ve itlafı veteriner hekimler açısından da etik, insani ve vicdani değildir, evrensel hekimlik değerleri ile de bağdaşmamaktadır. Veteriner hekimler olarak bizler bu yasa çıksa da ötanazi yapmayacağız.”

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