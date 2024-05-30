2024 Yılının En İyi Drone Fotoğrafları İçin Adaylar Belli Oldu

Dünyanın harika ötesi bir yer olduğunun kanıtı birbirinden güzel manzaralar var. En iyi manzara fotoğraflarının ise drone ile çekildiğini söylememize gerek yok. Son yıllarda düzenlenen drone fotoğraf yarışması, 2024 yılında da düzenleniyor.

2024 yılının drone fotoğraf yarışması adayları da belli olmaya başladı!

Kaynak: IFL Science