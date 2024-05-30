2024 Yılının En İyi Drone Fotoğrafları İçin Adaylar Belli Oldu
2024 Yılının En İyi Drone Fotoğrafları İçin Adaylar Belli Oldu
Dünyanın harika ötesi bir yer olduğunun kanıtı birbirinden güzel manzaralar var. En iyi manzara fotoğraflarının ise drone ile çekildiğini söylememize gerek yok. Son yıllarda düzenlenen drone fotoğraf yarışması, 2024 yılında da düzenleniyor.
2024 yılının drone fotoğraf yarışması adayları da belli olmaya başladı!
Kaynak: IFL Science
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Son yıllarda drone ile çekilen fotoğrafların da bir yarışması var.
2023 yılında düzenlenen drone fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel karelerin rekabetini görmüştük.
Ateş Ejderhası, 2024'te yarışacak olan en iddialı fotoğraflar arasında!
Yine bir ejderhanın gözü gibi görünen bu göl fotoğrafı da, en iyi doğa fotoğrafları kategorisinde yarışacak.
"Kalbinin mutlu olduğu yerde kal" adlı bu fotoğraf da bir diğer aday!
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Yaşam Ağacı da soyut kategorisinde yarışıyor.
"Okyanus Temizliği" adlı bu fotoğraf da yarışmanın en iddialıları arasında hiç şüphesiz!
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