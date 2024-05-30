Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
2024 Yılının En İyi Drone Fotoğrafları İçin Adaylar Belli Oldu

2024 Yılının En İyi Drone Fotoğrafları İçin Adaylar Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.05.2024 - 15:46

Dünyanın harika ötesi bir yer olduğunun kanıtı birbirinden güzel manzaralar var. En iyi manzara fotoğraflarının ise drone ile çekildiğini söylememize gerek yok. Son yıllarda düzenlenen drone fotoğraf yarışması, 2024 yılında da düzenleniyor.

2024 yılının drone fotoğraf yarışması adayları da belli olmaya başladı!

Kaynak: IFL Science

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son yıllarda drone ile çekilen fotoğrafların da bir yarışması var.

Son yıllarda drone ile çekilen fotoğrafların da bir yarışması var.

Pek çok farklı ülkeden yarışmaya giren drone fotoğrafları, bizlere de görsel şölen yaşatıyor elbette. Dünyaya dair yepyeni bir bakış açısına sahip olmamızı sağlıyorlar.

2023 yılında düzenlenen drone fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel karelerin rekabetini görmüştük.

2023 yılında düzenlenen drone fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel karelerin rekabetini görmüştük.

IFL Science'ın aktardığına göre, 2024 yılının en iyi drone fotoğraf adayları da belli oldu.

Ateş Ejderhası, 2024'te yarışacak olan en iddialı fotoğraflar arasında!

Ateş Ejderhası, 2024'te yarışacak olan en iddialı fotoğraflar arasında!

Jeroen Van Nieuwenhove

Yine bir ejderhanın gözü gibi görünen bu göl fotoğrafı da, en iyi doğa fotoğrafları kategorisinde yarışacak.

Yine bir ejderhanın gözü gibi görünen bu göl fotoğrafı da, en iyi doğa fotoğrafları kategorisinde yarışacak.

Miki Spitzer 

"Kalbinin mutlu olduğu yerde kal" adlı bu fotoğraf da bir diğer aday!

"Kalbinin mutlu olduğu yerde kal" adlı bu fotoğraf da bir diğer aday!

Silke Hullmann

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaşam Ağacı da soyut kategorisinde yarışıyor.

Yaşam Ağacı da soyut kategorisinde yarışıyor.

 Isabella Tabacchi

"Okyanus Temizliği" adlı bu fotoğraf da yarışmanın en iddialıları arasında hiç şüphesiz!

"Okyanus Temizliği" adlı bu fotoğraf da yarışmanın en iddialıları arasında hiç şüphesiz!

Toby Nicol

Favori fotoğrafınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın