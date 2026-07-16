Uzmanlar Marketten Hemen Alınması Gereken Beyin Dostu Besinleri Açıkladı

Düzenli egzersizin, yalnızca kaslarımıza ve kemiklerimize değil, beynimize de iyi geldiği ortaya çıktı. Bunun yanında, 'beyin dostu beslenmenin' de bilişsel işlevleri artırabileceği kanıtlandı. Latin Amerika ülkelerinde yapılan incelemede, katılımcılar; yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı veya ileri yaş gibi demans açısından risk faktörlerine sahipti.

Katılımcıların bir bölümünün bir süreliğine egzersiz yapması, beyin dostu beslenmeye yönelmesi ve sosyal etkinliklerde yer alması sağlandı. Karşılaştırma grubuna ise sadece genel sağlık tavsiyeleri verildi.

Araştırmacılar, yapılandırılmış programa katılan grubun bilişsel performans, hafıza ve bilgi işleme hızı testlerinde daha başarılı olduğunu gördü.

Peki katılımcılar bu süreçte neler tüketti?

Listenin başında herkesin evinde mutlaka olan nohut geliyor. Nohut, beyin sağlığı için önemli olan protein açısından zengin bir besindir. Proteinler, amino asitlere parçalanır ve amino asitler de vücuttaki tüm hücrelerin temel yapı taşlarıdır. Bu nedenle protein denince aklınıza yumurta, et gelse de nohut da önemli bir protein kaynağıdır.