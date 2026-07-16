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Uzmanlar Marketten Hemen Alınması Gereken Beyin Dostu Besinleri Açıkladı

Uzmanlar Marketten Hemen Alınması Gereken Beyin Dostu Besinleri Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 14:19
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Bugüne kadar beyin sağlığı üzerine pek çok araştırma yapıldı.  Latin Amerika'daki 11 ülkeden 60 ila 77 yaşları arasındaki 1.000'den fazla kişi takip edilmesiyle yapılan yeni bir araştırmada ise düzenli egzersiz ve beyin dostu beslenmenin beyin işlevlerini güçlendirebileceği kanıtladı.

Uzmanlar, araştırmanın sonuçlarına dayanarak herkesin marketten alabileceği, beyni güçlendiren besinleri sıraladı. Üstelik listede bitter çikolata da var!

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Nohut

Nohut

Düzenli egzersizin, yalnızca kaslarımıza ve kemiklerimize değil, beynimize de iyi geldiği ortaya çıktı. Bunun yanında, 'beyin dostu beslenmenin' de bilişsel işlevleri artırabileceği kanıtlandı. Latin Amerika ülkelerinde yapılan incelemede, katılımcılar; yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı veya ileri yaş gibi demans açısından risk faktörlerine sahipti. 

Katılımcıların bir bölümünün bir süreliğine egzersiz yapması, beyin dostu beslenmeye yönelmesi ve sosyal etkinliklerde yer alması sağlandı. Karşılaştırma grubuna ise sadece genel sağlık tavsiyeleri verildi.

Araştırmacılar, yapılandırılmış programa katılan grubun bilişsel performans, hafıza ve bilgi işleme hızı testlerinde daha başarılı olduğunu gördü.

Peki katılımcılar bu süreçte neler tüketti?

Listenin başında herkesin evinde mutlaka olan nohut geliyor. Nohut, beyin sağlığı için önemli olan protein açısından zengin bir besindir. Proteinler, amino asitlere parçalanır ve amino asitler de vücuttaki tüm hücrelerin temel yapı taşlarıdır. Bu nedenle protein denince aklınıza yumurta, et gelse de nohut da önemli bir protein kaynağıdır.

Yeşil yapraklı sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, marul, maydonoz, nane, lahana... Yeşil yapraklı sebzeler, magnezyum ve B vitaminleri bakımından zengindir. Bu da enerji üretimini ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekler. Bu sebzeler ayrıca C vitamini açısından zengindir.  Antioksidan koruma sağlarlar ve beyin fonksiyonlarının desteklenmesine katkıda bulunurlar.

Yeşil yapraklı sebzeleri özellikle buharda pişirerek, çorbalara, sebze yemeklerine ekleyerek daha sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz.

Sızma zeytinyağı

Sızma zeytinyağı

Sızma zeytinyağı, içerdiği antiinflamatuar bileşikler sayesinde damar sağlığını destekler. Bu da beyin sağlığı açısından son derece önemlidir. Zeytinyağını her türlü yemeklerinizde kullanabilir, kızartmalarınızı yapabilirsiniz. 

Hatta sabahları aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı içmek bağırsaklarınızı da düzene sokar. Unutmayın, bağırsaklarımız ikinci beynimizdir.

Yaban mersini

Yaban mersini

Yaban mersini; antosiyanin ve kuersetin gibi flavonoidler açısından zengindir. Beslenme uzmanı ve Nutritionist Resource üyesi Priya Kannath, araştırmaların antosiyaninlerin beyindeki iltihabı azalttığını, yeni beyin hücrelerinin oluşumunu desteklediğini gösterdiğini belirtiyor.  Kuersetinin ise günlük yaşamda oluşan oksidatif stresin neden olduğu hasara karşı beyin hücrelerini koruyor.

Yaban mersinini hem taze hem de dondurulmuş biçimde tercih edebilirsiniz.

Yağlı balıklar

Yağlı balıklar

Sardalya ve somon gibi yağlı balıklar, omega-3 açısından zengindir. Omega-3'ün yüksek olduğu kişilerde, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta-amiloid proteinlerinin daha düşük seviyelerde olduğu görülmüştür.

Bu balıkları da hem taze olarak hem de konserve olarak tüketebilirsiniz. Izgara şeklinde pişirmek ise en sağlıklı yöntem.

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Bitter çikolata

Bitter çikolata

Geldik listemizin en sevilen maddesine!

Bitter çikolatada kakao oranı arttıkça sağladığı fayda da yükseliyor. En az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata, içerdiği epikateşin, kateşin ve prosiyanidin gibi flavonoidler sayesinde bilişsel işlevleri destekliyor. 

Tabii abartmamakta fayda var. Her gün 'bir' kare bitter çikolata tüketmek sağlık için faydalı ama fazlası için söz veremeyiz!

Brezilya cevizi

Brezilya cevizi

Kuruyemişler, beyin dostu sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alır. Uzmanların önerisine göre, Brezilya cevizi sağlıklı yağların yanı sıra güçlü bir antioksidan olan selenyum açısından zengindir. 

Ancak Brezilya cevizi bulur ve bolca tüketmek isterseniz dikkat edin. İçeriğindeki yüksek selenyum nedeniyle günde üç adetten fazla tüketilmemesi gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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