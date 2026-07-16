Uzmanlar Marketten Hemen Alınması Gereken Beyin Dostu Besinleri Açıkladı
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Bugüne kadar beyin sağlığı üzerine pek çok araştırma yapıldı. Latin Amerika'daki 11 ülkeden 60 ila 77 yaşları arasındaki 1.000'den fazla kişi takip edilmesiyle yapılan yeni bir araştırmada ise düzenli egzersiz ve beyin dostu beslenmenin beyin işlevlerini güçlendirebileceği kanıtladı.
Uzmanlar, araştırmanın sonuçlarına dayanarak herkesin marketten alabileceği, beyni güçlendiren besinleri sıraladı. Üstelik listede bitter çikolata da var!
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Nohut
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Yeşil yapraklı sebzeler
Sızma zeytinyağı
Yaban mersini
Yağlı balıklar
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Bitter çikolata
Brezilya cevizi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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