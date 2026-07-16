Tarihin En Yüksek Rekolteli Hasadı Yapıldı: Meyveler Dallara Ağır Geldi, Üreticinin Yüzü Güldü

Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, bu yıl ilçede 55 bin tonun üzerinde kiraz rekoltesi beklendiğini belirterek bunun bölge tarihinin en yüksek üretimlerinden biri olduğunu söyledi. Dinç, geçen yıl zirai don nedeniyle ciddi kayıplar yaşandığını hatırlatarak, bu sezon ağaçların veriminin üreticiyi sevindirdiğini ifade etti.

Yeşilçiftlik beldesinde üreticilik yapan Mustafa Akpınar, geçen yıl hava muhalefeti ve zirai don nedeniyle çok zor bir dönem geçirdiklerini belirtti. Bahçelerinde kirazın yanı sıra vişne, kayısı, erik, badem ve ceviz de yetiştirdiğini dile getiren Akpınar, geçen yıl ağaçlardan tek bir ürün dahi alamadıklarını aktardı.

Bu sene kiraz dalları ise resmen doldu taştı. Kiraz ağaçları, üzüm salkımları gibi meyve verdi.