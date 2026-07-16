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Tarihin En Yüksek Rekolteli Hasadı Yapıldı: Meyveler Dallara Ağır Geldi, Üreticinin Yüzü Güldü

Tarihin En Yüksek Rekolteli Hasadı Yapıldı: Meyveler Dallara Ağır Geldi, Üreticinin Yüzü Güldü

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 10:55
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Geçtiğimiz sene ülkemizde yaşanan zirai don sebebiyle kiraz hasadı beklenenin altında kalmıştı. Büyük kayıp yaşayan üreticiler, bu sezon rekor seviyedeki verimle moral buldu. Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Sultandağı'nda kirazlar 'üzüm salkımı gibi' bereketli oldu.

Tarihin en yüksek rekolteli hasadı devam ediyor.

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Dünyaca ünlü Apolyont cinsi kirazın hasadı başladı.

Dünyaca ünlü Apolyont cinsi kirazın hasadı başladı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde dünyaca ünlü 'Apolyont' cinsi kirazın hasadı başladı. Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle büyük kayıp yaşayan üreticiler, bu sezon rekor seviyedeki verimle moral buldu. 

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Sultandağı'nda bu yıl hasat hareketliliği yaşanıyor. Özellikle ihracatta tercih edilen Apolyont cinsi kirazda sezonun en yüksek rekoltelerinden biri bekleniyor.

Sultandağı'nda yetiştirilen Apolyont kirazı, iri yapısı, aroması ve raf ömrü sayesinde hem iç piyasada hem de ihracatta yoğun ilgi görüyor.

Bölge tarihinin en yüksek üretimlerinden biri.

Bölge tarihinin en yüksek üretimlerinden biri.

Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, bu yıl ilçede 55 bin tonun üzerinde kiraz rekoltesi beklendiğini belirterek bunun bölge tarihinin en yüksek üretimlerinden biri olduğunu söyledi. Dinç, geçen yıl zirai don nedeniyle ciddi kayıplar yaşandığını hatırlatarak, bu sezon ağaçların veriminin üreticiyi sevindirdiğini ifade etti.

Yeşilçiftlik beldesinde üreticilik yapan Mustafa Akpınar, geçen yıl hava muhalefeti ve zirai don nedeniyle çok zor bir dönem geçirdiklerini belirtti. Bahçelerinde kirazın yanı sıra vişne, kayısı, erik, badem ve ceviz de yetiştirdiğini dile getiren Akpınar, geçen yıl ağaçlardan tek bir ürün dahi alamadıklarını aktardı.

Bu sene kiraz dalları ise resmen doldu taştı. Kiraz ağaçları, üzüm salkımları gibi meyve verdi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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