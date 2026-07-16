Tarihin En Yüksek Rekolteli Hasadı Yapıldı: Meyveler Dallara Ağır Geldi, Üreticinin Yüzü Güldü
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Geçtiğimiz sene ülkemizde yaşanan zirai don sebebiyle kiraz hasadı beklenenin altında kalmıştı. Büyük kayıp yaşayan üreticiler, bu sezon rekor seviyedeki verimle moral buldu. Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Sultandağı'nda kirazlar 'üzüm salkımı gibi' bereketli oldu.
Tarihin en yüksek rekolteli hasadı devam ediyor.
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Dünyaca ünlü Apolyont cinsi kirazın hasadı başladı.
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Bölge tarihinin en yüksek üretimlerinden biri.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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