Dünyanın En Yüksek Üçüncü Binası 120 Derece Bükülüyor

Şanghay Kulesi'ne dışarıdan baktığınızda göze çarpan o kıvrım, bir göz yanılsaması değil. Ayrıca bu kıvrım, sadece estetik kaygılarla ya da 'farklı görünsün' diye de yapılmadı. Bu tasarımın arkasında rüzgar tünellerinde gerçekleştirilen yüzlerce saatlik testler yatıyor.

Kulenin tam 120 derecelik bir açıyla bükülerek yükselmesi, gökyüzüne yükselen rüzgar girdaplarının gücünü kesiyor. Yani gökdelen, resmen doğaya meydan okuyor. Asimetrik yapısı sayesinde rüzgar, binaya çarpmak yerine onun etrafından adeta bir dansçı gibi süzülüp gidiyor.

Mimarlık firması Gensler, bu formu doğadaki bambu ağaçlarının esnekliğinden ilham alarak tasarladı. Yani karşımızda sadece bir beton yığını değil, doğaya, yine onun yöntemiyle meydan okuyan bir tasarım çıkıyor.