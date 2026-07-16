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Dünyanın En Yüksek Üçüncü Binası 120 Derece Bükülüyor

Dünyanın En Yüksek Üçüncü Binası 120 Derece Bükülüyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 10:10
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Çin'in göz bebeği, dünyanın en yüksek üçüncü binası olan Şanghay Kulesi, sadece boyuyla değil, rüzgara meydan okuyan 120 derecelik sıra dışı bükülmüş tasarımıyla da modern mühendisliğin sınırlarını zorluyor. Yüksek bir gökdelen yapmak kolaydır ama onun çevreye olan etkilerini azaltmak zor bir iştir. İşte Şanghay Kulesi tam da bunu başarıyor.

Gelin, gören herkesin hayranlıkla baktığı bu fütüristik yapıyı inceleyelim.

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Şanghay Kulesi: 120 Derece Bükülen Gökdelen

Şanghay Kulesi: 120 Derece Bükülen Gökdelen

Şanghay Kulesi'ne dışarıdan baktığınızda göze çarpan o kıvrım, bir göz yanılsaması değil. Ayrıca bu kıvrım, sadece estetik kaygılarla ya da 'farklı görünsün' diye de yapılmadı. Bu tasarımın arkasında rüzgar tünellerinde gerçekleştirilen yüzlerce saatlik testler yatıyor. 

Kulenin tam 120 derecelik bir açıyla bükülerek yükselmesi, gökyüzüne yükselen rüzgar girdaplarının gücünü kesiyor. Yani gökdelen, resmen doğaya meydan okuyor. Asimetrik yapısı sayesinde rüzgar, binaya çarpmak yerine onun etrafından adeta bir dansçı gibi süzülüp gidiyor.

 Mimarlık firması Gensler, bu formu doğadaki bambu ağaçlarının esnekliğinden ilham alarak tasarladı. Yani karşımızda sadece bir beton yığını değil, doğaya, yine onun yöntemiyle meydan okuyan bir tasarım çıkıyor.

Şanghay, aktif deprem kuşağının merkezinde.

Şanghay, aktif deprem kuşağının merkezinde.

Şanghay; tayfunların, şiddetli fırtınaların ve aktif deprem kuşaklarının tam ortasında yer alıyor. Oldukça da hareketli bir metropol. Böyle bir coğrafyada 600 metrenin üzerine çıkmak normal şartlarda oldukça zor. Ancak bu akıllıca bükülmüş tasarım, binaya binen rüzgar yükünü tam %24 oranında azaltıyor.

Peki bu ne anlama geliyor? 

Azalan rüzgar baskısı sayesinde binanın sallanma oranı minimuma iniyor ve içindeki insanlar en şiddetli fırtınada bile hiçbir şey hissetmiyor. Üstelik işin finansal boyutu da dudak uçuklatıcı: Bu aerodinamik tasarım sayesinde binanın iskeletinde çok daha az çelik güçlendirme kullanıldı. 

Bu hamleyle, inşaat sürecinde tam 58 milyon dolar tasarruf sağlandı.

Devasa iş merkezleri, konser salonları, lüks bir otel ve gökyüzü bahçeleri...

Devasa iş merkezleri, konser salonları, lüks bir otel ve gökyüzü bahçeleri...

Tam 632 metre yüksekliğiyle gökyüzüne meydan okuyan Şanghay Kulesi, şu an dünyada Burj Khalifa'dan ve Merdeka 118'den sonra dünyanın en yüksek üçüncü binası. Ancak onu özel kılan tek şey yüksekliği değil; burası aslında dikey olarak tasarlanmış 9 farklı bölgeye sahip minyatür bir şehir gibi! İçerisinde devasa iş merkezleri, konser salonları, lüks bir otel ve gökyüzü bahçeleri var.

Kulenin en üst katında yer alan dünyanın en yüksek gözlem noktasına çıktığınızda, saniyede 20.5 metre hızla giden ultra hızlı asansörleri kullanıyorsunuz. Yukarı vardığınızda ise altınızda süzülen bulutları görüyorsunuz. Kendinizi gelecekte gibi hissedeceğinizden eminiz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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