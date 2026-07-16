Dünyanın En Yüksek Üçüncü Binası 120 Derece Bükülüyor
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Çin'in göz bebeği, dünyanın en yüksek üçüncü binası olan Şanghay Kulesi, sadece boyuyla değil, rüzgara meydan okuyan 120 derecelik sıra dışı bükülmüş tasarımıyla da modern mühendisliğin sınırlarını zorluyor. Yüksek bir gökdelen yapmak kolaydır ama onun çevreye olan etkilerini azaltmak zor bir iştir. İşte Şanghay Kulesi tam da bunu başarıyor.
Gelin, gören herkesin hayranlıkla baktığı bu fütüristik yapıyı inceleyelim.
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Şanghay Kulesi: 120 Derece Bükülen Gökdelen
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Şanghay, aktif deprem kuşağının merkezinde.
Devasa iş merkezleri, konser salonları, lüks bir otel ve gökyüzü bahçeleri...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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