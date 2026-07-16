Üzerinizde Negatif Enerji Olduğunu Gösteren Psikolojik İşaretler
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Kendinizi 'nedensiz' yere bitkin hissettiğiniz oluyor mu? Bazen sakarlıklarınız artıyor, kendinizi işinize veremiyor, sürekli kaygı duyuyor olabilirsiniz. Üstelik tüm bunlar için de kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Fakat suçlanması gereken kişi siz değilsiniz. Bu yaşadıklarınız, üzerinizde negatif bir enerji olduğu anlamına gelebilir.
Gelin, biraz detaylandıralım.
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"Kendimi sürekli yorgun hissediyorum"
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Başınızda, boynunuzda geçmeyen bir ağrı.
Durup dururken içinize konan bir sıkıntı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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