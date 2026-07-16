Üzerinizde Negatif Enerji Olduğunu Gösteren Psikolojik İşaretler

Eğer bu cümleyi siz de sık sık kuruyorsanız ve eğer fiziksel bir probleminiz olmadığından eminseniz o halde psikolojik açıdan bazı değerlendirmeler yapabilirsiniz. Birazdan sayacağımız belirtiler, aynı zamanda depresyon, vitamin eksikliği (özellikle B12 ve D vitamini), tiroid düzensizlikleri veya yoğun stresten kaynaklanabilir. Bu nedenle öncelikle tıbbi yardım almanızı tavsiye ederiz.

Fakat her şeyin yolunda olduğundan eminseniz, kendinize fiziksel açıdan bir çare bulamadıysanız o halde kötü bir enerjinin altında olabilirsiniz. Üzerinizdeki, evinizdeki, iş yerinizdeki bu enerjiden kurtulmanın ilk adımı da onu fark etmektir. Tabii ikinci adımı da bu kötülüğe sebep olan kişiyle aranıza mesafe koymak.

Örneğin, sizin çok sevdiğiniz ama sizi bir türlü çekemeyen, hasetlik yapan, sizin iyiliğinizi istemeyen bir kişi sizi olumsuz etkiliyor olabilir. Bu kişiyle aranıza mesafe koymak size hem fiziksel hem de ruhsal açıdan iyi gelecektir.

EtrafınızDa, sizin başarınızla gurur duyan, sizin kazancınıza sevinen, sizin mutluluğunuzla mutlu olan insanlar olsun. Böylece ne kendinizi, ne evinizi ne de iş yerinizi negatif duyguların esiri yapmazsınız.

Peki, üzerinizde negatif enerji olduğunu nasıl anlarsınız?