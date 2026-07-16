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Üzerinizde Negatif Enerji Olduğunu Gösteren Psikolojik İşaretler

Üzerinizde Negatif Enerji Olduğunu Gösteren Psikolojik İşaretler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 15:24
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Kendinizi 'nedensiz' yere bitkin hissettiğiniz oluyor mu? Bazen sakarlıklarınız artıyor, kendinizi işinize veremiyor, sürekli kaygı duyuyor olabilirsiniz. Üstelik tüm bunlar için de kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Fakat suçlanması gereken kişi siz değilsiniz. Bu yaşadıklarınız, üzerinizde negatif bir enerji olduğu anlamına gelebilir.

Gelin, biraz detaylandıralım.

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"Kendimi sürekli yorgun hissediyorum"

"Kendimi sürekli yorgun hissediyorum"

Eğer bu cümleyi siz de sık sık kuruyorsanız ve eğer fiziksel bir probleminiz olmadığından eminseniz o halde psikolojik açıdan bazı değerlendirmeler yapabilirsiniz. Birazdan sayacağımız belirtiler, aynı zamanda depresyon, vitamin eksikliği (özellikle B12 ve D vitamini), tiroid düzensizlikleri veya yoğun stresten kaynaklanabilir. Bu nedenle öncelikle tıbbi yardım almanızı tavsiye ederiz. 

Fakat her şeyin yolunda olduğundan eminseniz, kendinize fiziksel açıdan bir çare bulamadıysanız o halde kötü bir enerjinin altında olabilirsiniz. Üzerinizdeki, evinizdeki, iş yerinizdeki bu enerjiden kurtulmanın ilk adımı da onu fark etmektir. Tabii ikinci adımı da bu kötülüğe sebep olan kişiyle aranıza mesafe koymak.

Örneğin, sizin çok sevdiğiniz ama sizi bir türlü çekemeyen, hasetlik yapan, sizin iyiliğinizi istemeyen bir kişi sizi olumsuz etkiliyor olabilir. Bu kişiyle aranıza mesafe koymak size hem fiziksel hem de ruhsal açıdan iyi gelecektir. 

EtrafınızDa, sizin başarınızla gurur duyan, sizin kazancınıza sevinen, sizin mutluluğunuzla mutlu olan insanlar olsun. Böylece ne kendinizi, ne evinizi ne de iş yerinizi negatif duyguların esiri yapmazsınız.

Peki, üzerinizde negatif enerji olduğunu nasıl anlarsınız?

Başınızda, boynunuzda geçmeyen bir ağrı.

Başınızda, boynunuzda geçmeyen bir ağrı.

Yeterince uyumanıza ve dinlenmenize rağmen yataktan yorgun kalkmak, gün boyu üzerinizde ağır bir battaniye varmış gibi hissetmek, olumsuz enerjiye işaret eder. Özellikle biriyle konuşurken, eve girdiğinizde veya sakin bir ortama geçtiğinizde durup dururken aşırı esnemek ve gözlerin yaşarması da enerji boşalımı olarak yorumlanır. 

Tıbbi bir nedeni olmayan, özellikle ense, omuz ve şakak bölgesinde yoğunlaşan ağırlık hissi ve ağrılar da kötü enerjiye yorumlanır. Sebepsiz yere gelen, geçmek bilmeyen, enerjinizi düşüren o ağrılardan bahsediyoruz. 

Elinizdekileri sık sık düşürmek, ayaklarınızın birbirine dolanması veya ufak tefek ev kazalarının üst üste gelmesi de kötüye enerjiye işaret ediyor olabilir. Normalde yapmayacağınız hataları yapıyorsanız, biraz dikkatsizseniz sorunu kendinizde aramayın.

Durup dururken içinize konan bir sıkıntı.

Durup dururken içinize konan bir sıkıntı.

Durup dururken içinizde beliren bir sıkıntı, göğüste daralma hissi veya 'kötü bir şey olacakmış' hissi, aslında kötü bir şey olacağı için değil, enerjiniz kötü olduğu için oluyor. Normalde tepki vermeyeceğiniz küçük şeylere aşırı sinirleniyor, sevdiklerinize karşı tahammülsüz oluyor ve kendinize bile sinirleniyorsanız iyi bir havada olmadığınızı söyleyebiliriz.

Ayrıca olumsuz bir enerjinin etkisinde olanlar, odaklanmakta güçlük çekebilir, karar vermekte zorlanabilir ve sürekli geçmişe ya da olumsuz düşüncelere saplanıp kalabilir.

İnsanlarla iletişim kurma isteğiniz tamamen kayboluyorsa, kalabalık ortamlara girdiğinizde anında enerjinizin çekildiğini hissediyorsanız, yaşadığınız yerde huzursuz hissediyor ve sürekli bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız özellikle son zamanlarda beraber olduktan sonra kendinizi bir tuhaf hissettiğiniz kişileri gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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