Ünlü İsimden Çarpıcı İtiraf: Mahmut Tuncer'e Sesini Kaybetmesi İçin Uygulanan Yöntem Midenizi Altüst Edecek!
Ünlü İsimden Çarpıcı İtiraf: Mahmut Tuncer'e Sesini Kaybetmesi İçin Uygulanan Yöntem Midenizi Altüst Edecek!
Katıldığı televizyon programları, sunduğu şovlar ve türküleriyle adından bahsettiren Mahmut Tuncer'i zaman zaman manşetlerde görmeye alıştık. Bakkal Amca, Jandarma, Altın Dişli Hayriye gibi şarkılarla Türk Halk müziğindeki yerini herkeslere kanıtlayan isim son olarak yaptırdığı estetik işlemlerle konuşulmuştu.
Açıklamalarıyla gündem olan Mahmut Tuncer kendisine gülenlere sinir olduğunu söylemesinin ardından yaptığı çarpıcı itirafla duyanların ağzını açık bıraktı! Sesini kaybetmesi için kendisine güvercin pisliği yedirildiğini doğrulayan isim neler demiş gelin birlikte bakalım...
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Halay denince akıllara ilk düşen isimlerden biri olan Mahmut Tuncer'i esprili halleri, yıllardır ekranlarda sürdürdüğü varlığı ve elbette türküleriyle yakından tanıyoruz.
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Elinden eksik olmayan halay mendili ve mizah anlayışıyla sevilen isim geçtiğimiz sene estetik furyasına katılan isimlerden biri olmuş, ortaya çıkan kareler herkesleri şoke etmişti.
Magazin manşetlerine düşen bu kare Mahmut Tuncerin neredeyse bir yirmi yaş gerilediğini kanıtlarken kendisi yine yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.
Yine çok konuşulacak açıklamalara imza atan Tuncer, Yasemin İlan’a şoke eden itiraflarda bulundu... Kendisinin türkücü kimliğinin yanı sıra komedyen de sanıldığını söyleyen Mahmut Tuncer “Beni yolda görünce komedyen sanıyorlar. Urfaspor’da profesyonel futbol geçmişim var. Mevlam bana öyle bir zeka vermiş ki, benim zekam çok iyi bir buluş! Ben de onu iyi değerlendirmeye çalışıyorum” dedi.
Ünlü isim "Beni görünce çok gülenlerden gıcık kapıyorum. Hayat hikayemin yüzde 20’si damar… Parasızlıktan, aç uyuduğum zamanlar oldu" ifadelerinin yanı sıra mideleri alt üst edecek bir itirafta bulundu.
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"Sesinizi kaybetmeniz için size güvercin pisliği yedirdiler mi?" sorusuna da "Eski defterleri açmayalım, içimde kalmasında fayda var. Susuyorum ama bilen bilir" diyen isim bu çarpıcı açıklamayla gündeme oturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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