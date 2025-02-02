onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü Çift Bebeklerine Kavuştu! Zeynep Tuğçe Bayat Doğumdan Sonra İlk Kez Konuştu

Ünlü Çift Bebeklerine Kavuştu! Zeynep Tuğçe Bayat Doğumdan Sonra İlk Kez Konuştu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 11:37

Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin, ilk bebeklerine kavuştu. 31 Ocak’ta dünyaya gelen oğullarına Atlas adını veren çift büyük mutluluk yaşıyor. Anne olduktan sonra ilk paylaşımını yapan Bayat, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Sevenlerinden gelen mesajlara teşekkür eden oyuncu, “Henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz” diyerek süreci paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. 2020 yılında nikah masasına oturan çiftin bebekleri 31 Ocak’ta dünyaya geldi.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. 2020 yılında nikah masasına oturan çiftin bebekleri 31 Ocak’ta dünyaya geldi.

Minik oğullarına Atlas adını veren ikili mutluluklarını sosyal medyada paylaştı. Hamilelik sürecinde sık sık takipçileriyle anlarını paylaşan Bayat bebeği için özel bir Instagram hesabı da açmıştı.

Minik oğullarına Atlas adını veren ikili mutluluklarını sosyal medyada paylaştı. Hamilelik sürecinde sık sık takipçileriyle anlarını paylaşan Bayat bebeği için özel bir Instagram hesabı da açmıştı.

Doğum sonrası ilk kez sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayat sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu, “Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz” ifadeleriyle sevenlerine seslendi.

Doğum sonrası ilk kez sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayat sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu, “Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz” ifadeleriyle sevenlerine seslendi.

Bayat’ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, hayranları ünlü çifte mutluluk dileklerini iletti.

Bayat’ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, hayranları ünlü çifte mutluluk dileklerini iletti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın