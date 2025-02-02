Ünlü Çift Bebeklerine Kavuştu! Zeynep Tuğçe Bayat Doğumdan Sonra İlk Kez Konuştu
Ünlü Çift Bebeklerine Kavuştu! Zeynep Tuğçe Bayat Doğumdan Sonra İlk Kez Konuştu
Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin, ilk bebeklerine kavuştu. 31 Ocak’ta dünyaya gelen oğullarına Atlas adını veren çift büyük mutluluk yaşıyor. Anne olduktan sonra ilk paylaşımını yapan Bayat, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Sevenlerinden gelen mesajlara teşekkür eden oyuncu, “Henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz” diyerek süreci paylaştı.
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Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. 2020 yılında nikah masasına oturan çiftin bebekleri 31 Ocak’ta dünyaya geldi.
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Minik oğullarına Atlas adını veren ikili mutluluklarını sosyal medyada paylaştı. Hamilelik sürecinde sık sık takipçileriyle anlarını paylaşan Bayat bebeği için özel bir Instagram hesabı da açmıştı.
Doğum sonrası ilk kez sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayat sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü oyuncu, “Tüm mesajlar ve aramalar için çok teşekkür ederim, henüz dönemiyorum ama iyiyim, iyiyiz” ifadeleriyle sevenlerine seslendi.
Bayat’ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, hayranları ünlü çifte mutluluk dileklerini iletti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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