Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye Sert Tepki: "Öcalan'a Neler Vereceksiniz?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrısına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Türkiye'nin değiştirilmeye çalışıldığını söyleyen Özdağ, 'Türk milletine ait olan neleri Öcalan’a devretmeye karar verdiniz? Bahçeli bunu kendisine kimin söylettiğini Türk milletine açıklamak zorunda. Kendi fikri midir, yoksa Erdoğan böyle söylediği için mi söylemiştir.” dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın'' ifadelerine bir sert tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.
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Türkiye'nin değiştirilmeye çalışıldığını söyleyen Özdağ, "Türk milletine ait olan neleri Öcalan’a devretmeye karar verdiniz? Bahçeli bunu kendisine kimin söylettiğini Türk milletine açıklamak zorunda. Kendi fikri midir, yoksa Erdoğan böyle söylediği için mi söylemiştir.” dedi.
Özdağ'ın konuyla ilgili açıklaması: 🎥 👇
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Hocam bir sen kaldın şu an cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e sahip çıkan. Sen de değişme ne olur🙏
Kendi fikri değil. MHP içerisinde bunu yazıp önüne koyacak birisi de yok. Yani AKP'nin nabız yoklamak için Bahçeli'yi kullandığı durumlardan biri.