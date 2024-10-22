Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye Sert Tepki: "Öcalan'a Neler Vereceksiniz?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrısına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert tepki geldi. Türkiye'nin değiştirilmeye çalışıldığını söyleyen Özdağ, 'Türk milletine ait olan neleri Öcalan’a devretmeye karar verdiniz? Bahçeli bunu kendisine kimin söylettiğini Türk milletine açıklamak zorunda. Kendi fikri midir, yoksa Erdoğan böyle söylediği için mi söylemiştir.” dedi.