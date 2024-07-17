Ülkemizin Son 20 Yılda Olimpiyat Oyunlarında Kazandığı Altın Madalyalar
Ülkemizin Son 20 Yılda Olimpiyat Oyunlarında Kazandığı Altın Madalyalar
Dünyanın herhangi bir ülkesinde belirli aralıklarla gerçekleştirilen olimpiyatlar bütün spor dallarını kapsamaktadır. Tüm dünyanın katılımının olduğu olimpiyatlarda yarışmacılar yetenek ve becerilerini sergiler. Belirli kurallara göre gerçekleştirilen mücadeleler profesyonel hakemler tarafından incelenir. Gelin birlikte ülkemizde yer alan son 20 yılın olimpiyat birincilerine bakalım!
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1. Halil Mutlu
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2. Taner Sağır
3. Nurcan Taylan
4. Ramazan Şahin
5. Servet Tazegül
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6. Taha Akgül
7. Mete Gazoz
8. Busenaz Sürmeneli
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