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Ülkemizin Son 20 Yılda Olimpiyat Oyunlarında Kazandığı Altın Madalyalar

Ülkemizin Son 20 Yılda Olimpiyat Oyunlarında Kazandığı Altın Madalyalar

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 15:00

Dünyanın herhangi bir ülkesinde belirli aralıklarla gerçekleştirilen olimpiyatlar bütün spor dallarını kapsamaktadır. Tüm dünyanın katılımının olduğu olimpiyatlarda yarışmacılar yetenek ve becerilerini sergiler. Belirli kurallara göre gerçekleştirilen mücadeleler profesyonel hakemler tarafından incelenir. Gelin birlikte ülkemizde yer alan son 20 yılın olimpiyat birincilerine bakalım!

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1. Halil Mutlu

1. Halil Mutlu

2004 yılında Atina'da gerçekleşen olimpiyatlarda erkeklerde halter mücadelesinde altın madalyayı kazanan yarışmacı Halil Mutlu'dur. 2004'ten önce 1996 ve 2000 yıllarında da altın madalya kazanan Halil Mutlu bu başarıya ulaşan dördüncü haltercidir.

2. Taner Sağır

2. Taner Sağır

2004 olimpiyatlarında erkekler halter mücadelesinde ülkemize altın madalya kazandırmıştır. 19 yaşında kazandığı bu madalya ile altın madalya kazanan en genç halterci olarak tarihe adını yazdırdı.

3. Nurcan Taylan

3. Nurcan Taylan

2004 olimpiyatlarda kadınlar mücadelesinde kazanarak ülkemize altın madalya getirmiştir. Ayrıca ilk altın madalya kazanan Türk kadın sporcudur. Türk halkını, özellikle kadınları gururlandıran Nurcan Taylan'a teşekkür ederiz!

4. Ramazan Şahin

4. Ramazan Şahin

2008 yılında Pekin'de yapılan olimpiyatlarda erkekler serbest güreşte mücadele eden Ramazan Şahin altın madalyanın sahibi olmuştur.

5. Servet Tazegül

5. Servet Tazegül

2012 yılında Londra'da yapılan olimpiyatlarda tekvando alanında birinci gelerek altın madalyayı kazanan isim Servet Tazegül'dür. Türkiye'nin tekvando alanında kazandığı ilk altın madalyadır.

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6. Taha Akgül

6. Taha Akgül

2016 yılında Rio de Janeiro'da yapılan olimpiyatlarda güreş alanında birinci gelerek ülkemize altın madalya getiren isim Taha Akgül'dür. Güreş alanında Türkiye'nin eline su dökülemeyeceğini bir kez daha kanıtlamış!

7. Mete Gazoz

7. Mete Gazoz

2020 Tokyo olimpiyatlarında kazandığı altın madalya ile hepimizi gururlandıran Mete Gazoz, ülkemize okçuluk alanındaki ilk altın madalyayı getirmiştir. Nefesimizi tutarak izlediğimiz heyecan verici anları bize yaşattığın için teşekkürler Mete!

8. Busenaz Sürmeneli

8. Busenaz Sürmeneli

2020 Tokyo olimpiyatlarında kadınlar boks alanında altın madalya alarak bizi gururlandıran Busenaz Sürmeneli sayesinde ülkemiz boks alanındaki ilk altın madalyayı kazanmıştır. Kadın gücü nedir çok net görmüş olduk!

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