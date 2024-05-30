UEFA Konferans Ligi'nde Şampiyon Olympiakos Oldu: Yunan Ekibi Fiorentina'yı 1-0 Mağlup Etti
UEFA Konferans Ligi'nde Şampiyon Olympiakos Oldu: Yunan Ekibi Fiorentina'yı 1-0 Mağlup Etti
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UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi penaltılarla eleyen Olympiakos, yarı finalde kupa favorisi Aston Villa'yı toplamda 6-2'lık skorla geçmişti.
Tarihinde adını ilk kez Avrupa'da finale yazdırmayı başaran kırmızı-beyazlılar, kupa için İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina karşı karşıya geldi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan AEK'nin maçlarını oynadığı Ayasofya Stadı'nda oynanan maçı, Olympiakos Ayoub El Kaabi’nin 116. dakikada attığı golle kazandı.
Geçen sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar, bu sezon da Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı.
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