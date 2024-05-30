UEFA Konferans Ligi'nde Şampiyon Olympiakos Oldu: Yunan Ekibi Fiorentina'yı 1-0 Mağlup Etti

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos, mutlu sona ulaştı. Yunan ekibi, finalde İtalya temsilcisi Fiorentina'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar yönetimindeki ekip, Avrupa kupalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Yunan takımı olarak tarihe geçti.