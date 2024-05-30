Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
UEFA Konferans Ligi'nde Şampiyon Olympiakos Oldu: Yunan Ekibi Fiorentina'yı 1-0 Mağlup Etti

UEFA Konferans Ligi'nde Şampiyon Olympiakos Oldu: Yunan Ekibi Fiorentina'yı 1-0 Mağlup Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
30.05.2024 - 11:10

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos, mutlu sona ulaştı. Yunan ekibi, finalde İtalya temsilcisi Fiorentina'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar yönetimindeki ekip, Avrupa kupalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Yunan takımı olarak tarihe geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi penaltılarla eleyen Olympiakos, yarı finalde kupa favorisi Aston Villa'yı toplamda 6-2'lık skorla geçmişti.

UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi penaltılarla eleyen Olympiakos, yarı finalde kupa favorisi Aston Villa'yı toplamda 6-2'lık skorla geçmişti.

Tarihinde adını ilk kez Avrupa'da finale yazdırmayı başaran kırmızı-beyazlılar, kupa için İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina karşı karşıya geldi.

Tarihinde adını ilk kez Avrupa'da finale yazdırmayı başaran kırmızı-beyazlılar, kupa için İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina karşı karşıya geldi.
cdnuploads.aa.com.tr

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan AEK'nin maçlarını oynadığı Ayasofya Stadı'nda oynanan maçı, Olympiakos Ayoub El Kaabi’nin 116. dakikada attığı golle kazandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan AEK'nin maçlarını oynadığı Ayasofya Stadı'nda oynanan maçı, Olympiakos Ayoub El Kaabi’nin 116. dakikada attığı golle kazandı.
cdnuploads.aa.com.tr

Geçen sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar, bu sezon da Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Geçen sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar, bu sezon da Avrupa futbolunun üç numaralı kupasında Olympiakos ile şampiyonluk sevinci yaşadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın