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Uçarak Gelen Tatlıyı Havada Kaptı: 3 Yıldızlı Michelin Restoranının Bir Garip Tatlı Servisi Gündem Oldu

Uçarak Gelen Tatlıyı Havada Kaptı: 3 Yıldızlı Michelin Restoranının Bir Garip Tatlı Servisi Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.09.2024 - 21:14

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İspanya'da 3 yıldızlı bir Michelin restoranında yapılan tatlı servisi büyük ilgi topladı. Şefin bıçak darbeleriyle havada süzülmesini sağladığı 'Bosque lluvioso' tatlısının yoğunlaşmış bölümünü, lokantada oturan kadın havada yakaladı.

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İspanya'da 3 Michelin yıldızlı bir restoranın ünlü tatlılarından biri olan 'Bosque lluvioso'nun bir bulut gibi yoğunlaşan bölümünün ikram edilme görüntüleri ilgi çekti.

İspanya'da 3 Michelin yıldızlı bir restoranın ünlü tatlılarından biri olan 'Bosque lluvioso'nun bir bulut gibi yoğunlaşan bölümünün ikram edilme görüntüleri ilgi çekti.

Şefin bıçak darbeleriyle havada süzülmesini sağladığı 'Bosque lluvioso' tatlısının yoğunlaşmış bölümünü, lokantada oturan kadın havada yakaladı.

Şefin bıçak darbeleriyle havada süzülmesini sağladığı 'Bosque lluvioso' tatlısının yoğunlaşmış bölümünü, lokantada oturan kadın havada yakaladı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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