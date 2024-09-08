Uçarak Gelen Tatlıyı Havada Kaptı: 3 Yıldızlı Michelin Restoranının Bir Garip Tatlı Servisi Gündem Oldu

İspanya'da 3 yıldızlı bir Michelin restoranında yapılan tatlı servisi büyük ilgi topladı. Şefin bıçak darbeleriyle havada süzülmesini sağladığı 'Bosque lluvioso' tatlısının yoğunlaşmış bölümünü, lokantada oturan kadın havada yakaladı.