Uçarak Gelen Tatlıyı Havada Kaptı: 3 Yıldızlı Michelin Restoranının Bir Garip Tatlı Servisi Gündem Oldu

İspanya'da 3 yıldızlı bir Michelin restoranında yapılan tatlı servisi büyük ilgi topladı. Şefin bıçak darbeleriyle havada süzülmesini sağladığı 'Bosque lluvioso' tatlısının yoğunlaşmış bölümünü, lokantada oturan kadın havada yakaladı.
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İspanya'da 3 Michelin yıldızlı bir restoranın ünlü tatlılarından biri olan 'Bosque lluvioso'nun bir bulut gibi yoğunlaşan bölümünün ikram edilme görüntüleri ilgi çekti.
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Şefin bıçak darbeleriyle havada süzülmesini sağladığı 'Bosque lluvioso' tatlısının yoğunlaşmış bölümünü, lokantada oturan kadın havada yakaladı.
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