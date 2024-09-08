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Lokantalarda Satılan Ayran Fiyatlarına İsyan Etti! "Bunların Kafasına Sopa İndirilmesi Lazım"

Lokantalarda Satılan Ayran Fiyatlarına İsyan Etti! "Bunların Kafasına Sopa İndirilmesi Lazım"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.09.2024 - 20:15

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Bir içerik üreticisi, lokantalarda satılan ayranların fiyatlarına isyan etti. Lokantaların 7.5 liraya aldığı ayranları 30-50 lira arasında sattığını söyleyen adam 'Hükümetin bunlara engel olması lazım, bunların kafasına sopayı indirmesi lazım. Niye bu kadar kar koyuyorlar? Çünkü o dükkan sahiplerinin arabaları, evleri, yazlıkları olması lazım.' dedi. 

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Yüksek enflasyonun etkisiyle hızla değişen ürün fiyatlarını takip etmek her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle gıda sektöründeki yüksek fiyatlar kimi zaman gözümüzden kaçabiliyor.

Yüksek enflasyonun etkisiyle hızla değişen ürün fiyatlarını takip etmek her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle gıda sektöründeki yüksek fiyatlar kimi zaman gözümüzden kaçabiliyor.

Son zamanlarda ürünlerin alış ve satış fiyatları üzerinden içerikler üreten bir içerik üreticisi ise bu defa lokantalarda satılan ayran fiyatlarına değindi. Lokantaların 7.5 liraya aldığı ayranları 30-50 lira arasında sattığını söyleyen adam "Hükümetin bunlara engel olması lazım, bunların kafasına sopayı indirmesi lazım. Niye bu kadar kar koyuyorlar? Çünkü o dükkan sahiplerinin arabaları, evleri, yazlıkları olması lazım." dedi.

Son zamanlarda ürünlerin alış ve satış fiyatları üzerinden içerikler üreten bir içerik üreticisi ise bu defa lokantalarda satılan ayran fiyatlarına değindi. Lokantaların 7.5 liraya aldığı ayranları 30-50 lira arasında sattığını söyleyen adam "Hükümetin bunlara engel olması lazım, bunların kafasına sopayı indirmesi lazım. Niye bu kadar kar koyuyorlar? Çünkü o dükkan sahiplerinin arabaları, evleri, yazlıkları olması lazım." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥👇

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