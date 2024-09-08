Lokantalarda Satılan Ayran Fiyatlarına İsyan Etti! "Bunların Kafasına Sopa İndirilmesi Lazım"

Bir içerik üreticisi, lokantalarda satılan ayranların fiyatlarına isyan etti. Lokantaların 7.5 liraya aldığı ayranları 30-50 lira arasında sattığını söyleyen adam 'Hükümetin bunlara engel olması lazım, bunların kafasına sopayı indirmesi lazım. Niye bu kadar kar koyuyorlar? Çünkü o dükkan sahiplerinin arabaları, evleri, yazlıkları olması lazım.' dedi.