Lokantalarda Satılan Ayran Fiyatlarına İsyan Etti! "Bunların Kafasına Sopa İndirilmesi Lazım"

Bir içerik üreticisi, lokantalarda satılan ayranların fiyatlarına isyan etti. Lokantaların 7.5 liraya aldığı ayranları 30-50 lira arasında sattığını söyleyen adam 'Hükümetin bunlara engel olması lazım, bunların kafasına sopayı indirmesi lazım. Niye bu kadar kar koyuyorlar? Çünkü o dükkan sahiplerinin arabaları, evleri, yazlıkları olması lazım.' dedi.
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Yüksek enflasyonun etkisiyle hızla değişen ürün fiyatlarını takip etmek her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle gıda sektöründeki yüksek fiyatlar kimi zaman gözümüzden kaçabiliyor.
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Son zamanlarda ürünlerin alış ve satış fiyatları üzerinden içerikler üreten bir içerik üreticisi ise bu defa lokantalarda satılan ayran fiyatlarına değindi. Lokantaların 7.5 liraya aldığı ayranları 30-50 lira arasında sattığını söyleyen adam "Hükümetin bunlara engel olması lazım, bunların kafasına sopayı indirmesi lazım. Niye bu kadar kar koyuyorlar? Çünkü o dükkan sahiplerinin arabaları, evleri, yazlıkları olması lazım." dedi.
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