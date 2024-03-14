TÜSİAD'dan İş Dünyasına Önemli Çağrı: Yönetimde Kadın Temsilinin Artırılması için Harekete Geçme Zamanı!

Turan, TÜSİAD olarak, kadınların yönetimde daha fazla yer alması için gerekli ivmenin sağlanması gerektiğine inandıklarını ve bu konuda iş dünyasını harekete geçirmek amacıyla bir çağrıda bulunduklarını ifade etti.

Turan, bu çağrıda özellikle Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlere yönelik olarak, yönetim kurullarında kadın üye oranının;