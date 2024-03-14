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TÜSİAD'dan İş Dünyasına Önemli Çağrı: Yönetimde Kadın Temsilinin Artırılması için Harekete Geçme Zamanı!

TÜSİAD'dan İş Dünyasına Önemli Çağrı: Yönetimde Kadın Temsilinin Artırılması için Harekete Geçme Zamanı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.03.2024 - 19:12

TÜSİAD, Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak 'Yönetimde Kadın Temsilinin Artırılması için İş Dünyasına Çağrı' adlı bir etkinlik tertip etti. 13 Mart 2024 tarihinde düzenlenen bu etkinlikte, Türkiye'deki yönetim kadrolarında kadın temsilinin somut hedefler ve rakamlarla nasıl artırabileceğini ele alındı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yönetimdeki kadın sayısını hızla artırmak için iş dünyasını harekete geçmeye çağırdıklarını ifade etti. Açılışın ardından tertip edilen 'İş Dünyasında Yönetimde Eşitlik İçin Söylemden Eyleme Nasıl Geçilir?' paneli de dikkat çekti. 

İşte, detaylar...

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Türkiye'nin önde gelen iş dünyası derneklerinden biri olan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, kadınların yönetimde daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda iş dünyasını harekete geçirmek için bir çağrıda bulundu.

Türkiye'nin önde gelen iş dünyası derneklerinden biri olan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, kadınların yönetimde daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda iş dünyasını harekete geçirmek için bir çağrıda bulundu.

Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenen 'Yönetimde Kadın Temsilinin Artırılması İçin İş Dünyasına Çağrı' başlıklı etkinlikte konuşan Turan, kadınların yönetimde daha fazla temsil edilmesi gerektiğini ve bu konuda somut hedefler belirlenmesi gerektiğini belirtti. Etkinlikte ayrıca, bu konuda özel sektör ve diğer kurumların oynayacağı rol ele alındı.

Etkinlik açılışın ardından, "İş Dünyasında Yönetimde Eşitlik İçin Söylemden Eyleme Nasıl Geçilir?" başlıklı panelle devam etti.

Etkinlik açılışın ardından, "İş Dünyasında Yönetimde Eşitlik İçin Söylemden Eyleme Nasıl Geçilir?" başlıklı panelle devam etti.

Turan, TÜSİAD olarak, kadınların yönetimde daha fazla yer alması için gerekli ivmenin sağlanması gerektiğine inandıklarını ve bu konuda iş dünyasını harekete geçirmek amacıyla bir çağrıda bulunduklarını ifade etti. 

Turan, bu çağrıda özellikle Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlere yönelik olarak, yönetim kurullarında kadın üye oranının; 

  • ⁠2 yıl içinde, SPK’nın “Uy ya da Açıkla” prensibiyle uyumlu olan yüzde 25 hedefine,

  • ⁠5 yıl içinde, AB tarafından üye ülkelere getirilen en az yüzde 33 hedefine taşımalarına,

  • Tüm yönetim kademelerinde kadın-erkek dağılımına ilişkin verilerini düzenli açıklamaya davet etti.

İşte, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın o açıklaması:

İşte, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın o açıklaması:

'Başta Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketler olmak üzere şirketleri, yönetim kurullarındaki kadın üye oranını, 2 yıl içinde, SPK'nin 'uy ya da açıkla' prensibiyle uyumlu olan yüzde 25 hedefine, 5 yıl içinde ise AB tarafından üye ülkelere getirilen en az yüzde 33 hedefine taşımaya ve tüm yönetim kademelerinde kadın-erkek dağılımına ilişkin verilerini düzenli açıklamaya davet ediyoruz.'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Yılmaz Yılmaz ise, Türkiye'deki halka açık şirketlerde yönetim kurullarındaki kadın oranının yıllar içinde çok yavaş bir artış gösterdiğini belirtti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Yılmaz Yılmaz ise, Türkiye'deki halka açık şirketlerde yönetim kurullarındaki kadın oranının yıllar içinde çok yavaş bir artış gösterdiğini belirtti.

Yılmaz, kadınların erkeklerle eşit oranda ve eşit fırsatlarla hayatın her alanına katılımının, Türkiye'nin ekonomik, demokratik ve toplumsal kalkınma hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynayacağını vurguladığı konuşmasında:

'Türkiye'deki iş dünyası temsilcileri olarak yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması için bu alandaki ilerlemeyi artık hızlandırmak istiyoruz ve iş dünyasını harekete geçmeye davet ediyoruz. Kadınların erkeklerle eşit oranda ve eşit fırsatlarla hayatın her alanına katılımını başardığımız zaman, ülke olarak ekonomik, demokratik ve toplumsal kalkınma hedeflerimize daha da yakın olacağız.' değerlendirmesinde bulundu.

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