TÜSİAD'dan İş Dünyasına Önemli Çağrı: Yönetimde Kadın Temsilinin Artırılması için Harekete Geçme Zamanı!
TÜSİAD'dan İş Dünyasına Önemli Çağrı: Yönetimde Kadın Temsilinin Artırılması için Harekete Geçme Zamanı!
TÜSİAD, Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak 'Yönetimde Kadın Temsilinin Artırılması için İş Dünyasına Çağrı' adlı bir etkinlik tertip etti. 13 Mart 2024 tarihinde düzenlenen bu etkinlikte, Türkiye'deki yönetim kadrolarında kadın temsilinin somut hedefler ve rakamlarla nasıl artırabileceğini ele alındı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yönetimdeki kadın sayısını hızla artırmak için iş dünyasını harekete geçmeye çağırdıklarını ifade etti. Açılışın ardından tertip edilen 'İş Dünyasında Yönetimde Eşitlik İçin Söylemden Eyleme Nasıl Geçilir?' paneli de dikkat çekti.
İşte, detaylar...
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Türkiye'nin önde gelen iş dünyası derneklerinden biri olan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, kadınların yönetimde daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda iş dünyasını harekete geçirmek için bir çağrıda bulundu.
Etkinlik açılışın ardından, "İş Dünyasında Yönetimde Eşitlik İçin Söylemden Eyleme Nasıl Geçilir?" başlıklı panelle devam etti.
İşte, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın o açıklaması:
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Yılmaz Yılmaz ise, Türkiye'deki halka açık şirketlerde yönetim kurullarındaki kadın oranının yıllar içinde çok yavaş bir artış gösterdiğini belirtti.
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