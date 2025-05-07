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Türkiye’ye Gelen Tonlarca Patates Virüslü Çıktı!

Türkiye’ye Gelen Tonlarca Patates Virüslü Çıktı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2025 - 17:23

Türkiye’ye yurt dışından gelen patatesler farklı virüsler tespit edildi. 2 bin 223 ton patates iade edildi. Akdeniz üzerinden gelen İskoçya, Hollanda, Almanya menşeli patateslerde bulunan virüslerin ülkelere geri gönderildiği ifade edildi.

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Türkiye’ye gelen tonlarca patates virüslü çıktı.

Türkiye’ye gelen tonlarca patates virüslü çıktı.

Son 2 ay içerisinde Akdeniz üzerinden gemilerle Mersin limanına tonlarca tohumluk patates geldi. Gelen patateslerde virüs tespit edildi. Yapılan kontrollerde İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda menşeli 4 ayrı sevkiyatta 585 ton 400 kilogramı tohumluk bin 152 ton 150 kilogram, Almanya menşeli 150 ton patateste 'Potato leafroll polerovirus' (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ve 'Tobacco rattle tobravirus (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi.  2 bin 223 ton 150 kilogram patates geldiği ülkelere geri gönderildi.

10 ilde 6 milyon patates üretiliyor.

10 ilde 6 milyon patates üretiliyor.

Türkiye’de en çok patates üretimi Niğde başta olmak üzere sırasıyla Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana'da gerçekleştiriliyor. 10 ilde 6 milyon ton patatesin yaklaşık 5 milyon tonu üretiliyor.

Adana'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Patates tohumunu biz kendimiz üretiyoruz, dışardan gelmesine hiç gerek yok. Çoğu tohumu üretiyoruz, bazı tohumlar yurt dışından geliyor. Eğer yurt dışında yeni bir çeşit üretilmişse birim alandan verim çok alınıyorsa, virüslü olmamak kaydıyla ülkemize getirebilinir. Nasıl bizim ülkemizden giden ürünler pestisitten geri dönüyorsa bunların da ülkemize mutlaka girmemesi gerekiyor. Bunlar girdiğinde diğer ürünlerimize bulaşacağı için biz burada sıkıntıya gireriz' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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