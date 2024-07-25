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Türkiye ve Yunanistan’ın Yemek İsimlerindeki Benzerliklerine Şaşıracaksınız

Türkiye ve Yunanistan’ın Yemek İsimlerindeki Benzerliklerine Şaşıracaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 16:53

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Kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte son dönemlerde tatil tercihlerini Yunanistan’dan yana kullanan çok kişi oldu. Yunanistan denince de biliyorsunuz ki yemeklerdeki benzer isimler ya da ilgili yemeğin hangi ülkeye ait olduğu epey tartışma yaratan bir konu.

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@melisguvercin adlı Instagram hesabından “Atina’da neler yedim?” başlığıyla bir paylaşım yapan kadın da tam bu konuya dikkat çekti.

@melisguvercin adlı Instagram hesabından “Atina’da neler yedim?” başlığıyla bir paylaşım yapan kadın da tam bu konuya dikkat çekti.

Yediği yemeklerin isimlerinde bizdekilere kıyasla yalnızca birkaç harf değişimi vardı. Peki ya siz neler düşünüyorsunuz? Eklemek istedikleriniz için buyurun yorumlara!

Yediği yemeklerin isimlerinde bizdekilere kıyasla yalnızca birkaç harf değişimi vardı. Peki ya siz neler düşünüyorsunuz? Eklemek istedikleriniz için buyurun yorumlara!

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