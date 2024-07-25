Türkiye ve Yunanistan’ın Yemek İsimlerindeki Benzerliklerine Şaşıracaksınız

Kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte son dönemlerde tatil tercihlerini Yunanistan’dan yana kullanan çok kişi oldu. Yunanistan denince de biliyorsunuz ki yemeklerdeki benzer isimler ya da ilgili yemeğin hangi ülkeye ait olduğu epey tartışma yaratan bir konu.