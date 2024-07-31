Türkiye'nin En Çok Takip Edilen Haber Sitesi Mynet Oldu!
Türkiye'nin En Çok Takip Edilen Haber Sitesi Mynet Oldu!
Teknoloji ve hız çağında, birbirinden farklı haber siteleri, güncel bilgileri kullanıcılara sunuyor. Türkiye'nin en çok takip edilen haber sitesi ise Mynet oldu. Mynet, aylık ortalama 30 milyon tekil kullanıcı sayısı olduğunu, aylık 1 milyarın üzerinde sayfa görüntülenmesine sahip olduğunu açıkladı.
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Gelişen teknolojiyle birlikte anlık doğru habere ulaşabilmek, her kullanıcının isteği.
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Türkiye'nin en çok takip ettiği haber sitelerinin başında ise Mynet geliyor.
Sensor Tower'ın raporlarına göre, günlük ve aylık bazda Mynet kullanıcısı sayısının, Türkiye'nin en büyük 6 haber sitesinin kullanıcı sayısının toplamından fazla olduğu aktarılıyor.
Öte yandan Google Trends verileri incelendiğinde, kelime bazlı arama sonuçlarında Mynet'in birinci sırada olduğu görülüyor.
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