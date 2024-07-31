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Türkiye'nin En Çok Takip Edilen Haber Sitesi Mynet Oldu!

Türkiye'nin En Çok Takip Edilen Haber Sitesi Mynet Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.07.2024 - 11:35

Teknoloji ve hız çağında, birbirinden farklı haber siteleri, güncel bilgileri kullanıcılara sunuyor. Türkiye'nin en çok takip edilen haber sitesi ise Mynet oldu. Mynet, aylık ortalama 30 milyon tekil kullanıcı sayısı olduğunu, aylık 1 milyarın üzerinde sayfa görüntülenmesine sahip olduğunu açıkladı.

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Gelişen teknolojiyle birlikte anlık doğru habere ulaşabilmek, her kullanıcının isteği.

Gelişen teknolojiyle birlikte anlık doğru habere ulaşabilmek, her kullanıcının isteği.

Milyarlarca internet kullanıcısı, anlık gelişmelere haber siteleri veya sosyal medya uygulamaları üzerinden ulaşıyor. Dünyanın bir köşesinde yaşanan gelişmeden anlık olarak haberiniz olabiliyor.

Türkiye'nin en çok takip ettiği haber sitelerinin başında ise Mynet geliyor.

Türkiye'nin en çok takip ettiği haber sitelerinin başında ise Mynet geliyor.

1999'da kurulan Mynet, magazin, gündem, finans, spor gibi pek çok çeşitli alanda kullanıcılara hizmet veriyor. Kurulduğu günden bu yana aktif şekilde medya sektörü içerisinde yer alan Mynet, uzun yıllardır en çok ziyaret edilen site olma unvanını taşıyor.

Sensor Tower'ın raporlarına göre, günlük ve aylık bazda Mynet kullanıcısı sayısının, Türkiye'nin en büyük 6 haber sitesinin kullanıcı sayısının toplamından fazla olduğu aktarılıyor.

Sensor Tower'ın raporlarına göre, günlük ve aylık bazda Mynet kullanıcısı sayısının, Türkiye'nin en büyük 6 haber sitesinin kullanıcı sayısının toplamından fazla olduğu aktarılıyor.

Öte yandan Google Trends verileri incelendiğinde, kelime bazlı arama sonuçlarında Mynet'in birinci sırada olduğu görülüyor.

Öte yandan Google Trends verileri incelendiğinde, kelime bazlı arama sonuçlarında Mynet'in birinci sırada olduğu görülüyor.
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