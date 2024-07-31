Türkiye'nin En Çok Takip Edilen Haber Sitesi Mynet Oldu!

Teknoloji ve hız çağında, birbirinden farklı haber siteleri, güncel bilgileri kullanıcılara sunuyor. Türkiye'nin en çok takip edilen haber sitesi ise Mynet oldu. Mynet, aylık ortalama 30 milyon tekil kullanıcı sayısı olduğunu, aylık 1 milyarın üzerinde sayfa görüntülenmesine sahip olduğunu açıkladı.