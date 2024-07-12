Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Seçim Açıklaması: Üç Adayın Başvurusu Kabul Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Seçim Açıklaması: Üç Adayın Başvurusu Kabul Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek başkan seçimi için adaylık başvurularının dün itibarıyla sona erdiğini ve TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi ile Servet Yardımcı'nın başvurularının kabul edildiğini açıkladı.
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TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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