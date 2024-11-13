Türkiye'deki Berber Eleştirilerini Unutturacak Afrika Saç Kesimi Sosyal Medyada Viral Oldu
Türkiye'deki Berber Eleştirilerini Unutturacak Afrika Saç Kesimi Sosyal Medyada Viral Oldu
Afrika'da saçını kestirmek için bir berbere giden adam sonuç karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kendisini videoya çeken arkadaşı da gülmekten birçok kez konuşamadı. Sosyal medyada viral olan videoya goygoycuların yorumları da gecikmedi tabi. Yorumlarda en çok berberin elindeki makasa atıfta bulunuldu. İşte o video ve gelen yorumlar...
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Türkiye'de berber ve kuaförlere zaman zaman esprili eleştiriler yapılsa da Afrika'da saç ve sakal kesimlerinin bazen oldukça farklı ve ilginç yöntemlerle yapıldığını görmek belki de sizi bir miktar rahatlatabilir.
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Zira normalde hepimizin alışkın olduğu titiz ve dikkatli kesimler bazen yerini daha "yaratıcı" yöntemlere bırakabiliyor. Tıpki bu videodaki gibi...
Bir adam Afrika'da saçını kestirmek için gittiği berberde öyle bir deneyim yaşadı ki sonuç karşısında neye uğradığını şaşırdı. Soluğu başka berberde alan talihsiz adam saçlarını kısacık kesmek zorunda kaldı.
İşte o video ve sonuç:
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