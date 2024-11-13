Türkiye'deki Berber Eleştirilerini Unutturacak Afrika Saç Kesimi Sosyal Medyada Viral Oldu

Afrika'da saçını kestirmek için bir berbere giden adam sonuç karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kendisini videoya çeken arkadaşı da gülmekten birçok kez konuşamadı. Sosyal medyada viral olan videoya goygoycuların yorumları da gecikmedi tabi. Yorumlarda en çok berberin elindeki makasa atıfta bulunuldu. İşte o video ve gelen yorumlar...