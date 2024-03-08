Türkiye'de Konut Fiyatları Uçarken, Yurt Dışında Gayrimenkul Adeta "Patladı"

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın aktardığına göre, 2023’te Türkiye’den yurt dışına yapılan gayrimenkul yatırımları olağanüstü artış gösterdi.

Türkiye vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul yatırımları, 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 163,7 oranında arttı.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’den yurt dışına gayrimenkul yatırımlarının yayımlanmaya başladığı 2005 sonrası 2022 sonuna kadar 4 milyar 721 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı olurken, sadece 2023’te bunun yarısı kadar bir tutarda yurt dışından gayrimenkul alındı.