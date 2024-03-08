Türkiye'de Konut Fiyatları Uçarken, Yurt Dışında Gayrimenkul Adeta "Patladı"
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçarken, Yurt Dışında Gayrimenkul Adeta "Patladı"
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Son verilere göre Türkiye'de konut fiyatları 9 yılda 12 kat arttı. İstanbul'da bir dairenin fiyatı dünyanın önemli şehirleriyle yarışır oldu.
Türkiye'den sonra yüzde 166 oranında artışla Macaristan'da fiyatlar artarken, OECD ülkelerinde ağırlıklı olarak fiyatlar çift haneli artışlar yaşadı.
Avrupa ve ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında para politikasında faiz artışları daha erken devreye girdiğinden 2022 sonlarında ev fiyatları gerilemeye başlarken, uzmanlara göre Türkiye'de emlak fiyatlarındaki yükselişin birçok nedeni bulunuyor.
Şubat 2022'de Rusya-Ukrayna savaşıyla her iki ülkeden de Türkiye'ye yönelen göç akımı belli bölgelerde de artışı tetikledi. Sadece Antalya'da ev fiyatları 2022'de yüzde 230 arttı.
Ayrıca alım gücündeki düşüşle şu dönemde ev almaya gücü yetmeyenler kiraları da yükseltiyor. Nakit alıcılar için yatırım dönemi olarak görülen bu dönemde bir de yurt dışında gayrimenkul alımı "patlama" yaşıyor.
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Sosyal medyada da yurt dışında ev alımları ilgi çekti.
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