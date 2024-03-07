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Ünlü CEO'dan "Miami'den Ev Almayın, Yalınız Varsa Satın" Uyarısı

Ünlü CEO'dan "Miami'den Ev Almayın, Yalınız Varsa Satın" Uyarısı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.03.2024 - 12:25

Başlığın ekonomik olması dünyayı bekleyen felaketlerin nasıl bir zarar vereceği konusunda harekete geçmeyi gerektiriyor. Arçelik'in ünlü CEO'su Hakan Bulgurlu iklim sorununu öyle bir anlattı ki anlamayan kalmayacak.

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Koç Grubu'nun amirallerinden olan Arçelik'in CEO'su Hakan Bulgurlu, aktivist kişiliğiyle de tanınıyor.

Koç Grubu'nun amirallerinden olan Arçelik'in CEO'su Hakan Bulgurlu, aktivist kişiliğiyle de tanınıyor.

Bulgurlu, verdiği bir yemek davetinde iklim konusunda ekonomi üzerinden öyle bir anlatım yaptı ki anlamayan kalmadı.

Hakan Bulgurlu, geçmiş yıllarda Everest'e tırmanma cesaretini gösterdi. Bunun üzerine bir de kitap yazan Bulgurlu, yemek davetinde önemli isimleri ağırlarken, iklim konusunda çizdiği tabloyla da ürküttü.

Hakan Bulgurlu, geçmiş yıllarda Everest'e tırmanma cesaretini gösterdi. Bunun üzerine bir de kitap yazan Bulgurlu, yemek davetinde önemli isimleri ağırlarken, iklim konusunda çizdiği tabloyla da ürküttü.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, iki gazeteciden biri olarak katıldığı Bulgurlu'nun davetini 10Hbaer'de yazarken, yemek davetinde iş dünyasından önemli ve üst düzey isimlerle çeşitli sektörlerden ve alanlardan önde gelen isimler bulunuyor.

"Sizler patronsunuz, iş insanısınız. Bu ülkede, bu dünyada kim ama kim yatırım yapacaksa bu anlattıklarımı mutlaka dikkate almak zorunda."

"Sizler patronsunuz, iş insanısınız. Bu ülkede, bu dünyada kim ama kim yatırım yapacaksa bu anlattıklarımı mutlaka dikkate almak zorunda."

Hakan Bulgurlu, yemek davetiyesinde Antarktika’ya yaptığı geziyi anlatacağını belirtirken, yemekten önce konuklarına 'Amacım size bir seyahati anlatmak değil. Asıl amacım bu dünyayı ve hepimizi bekleyen yakın ve açık bir tehlikeyi anlatmak' diyor ve bunu şu şekilde açıklıyor: 

Bunları niye anlatacağım? Çok basit. Sizler patronsunuz, iş insanısınız. Bu ülkede, bu dünyada kim ama kim yatırım yapacaksa bu anlattıklarımı mutlaka dikkate almak zorunda.

Hakan Bulgurlu Everest tepesine yaptığı tırmanıla başladığı konuşmasında önemli bilgiler verirken, Antarktika’ya yaptığı gezi hakkında da önemli veriler paylaşıyor.

Hakan Bulgurlu Everest tepesine yaptığı tırmanıla başladığı konuşmasında önemli bilgiler verirken, Antarktika’ya yaptığı gezi hakkında da önemli veriler paylaşıyor.

Antartika kıtasını güney ucuna kadar inebilen Bulgurlu, küçük bir daire etrafında on altı ayrı saat dilimi yaşandığı bilgisini verirken, çanak şeklindeki kıtanın kenarında çok büyük 2 buzul olduğunu belirtiyor.

Bu buzullardan biri ya da ikisinin de "er-geç" kırılacağı bilinirken, "O zaman denizler yükselecek" diyerek ana konuya giriliyor.

Bu buzullardan biri ya da ikisinin de "er-geç" kırılacağı bilinirken, "O zaman denizler yükselecek" diyerek ana konuya giriliyor.

Bulgurlu'nun verdiği önemli bilgilerde öne çıkanlar şu şekilde oluyor: 

Geçtiğimiz 2023 yılında her ay, dünyanın geçmiş ortalamasından daha sıcaktı. Özellikle eylülden sonraki sonbahar ve kış ayları yüzde 0.84 ile yüzde 0.95 derece daha yüksekti. Arkadaşlar biliyor musunuz, geçtiğimiz şubat ayının ilk 8 günü, dünya tarihindeki en sıcak günlerdi.

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2024'ün 2023'ten daha sıcak geçmesi beklenirken, küresel ısınma 1,46 derece artmış olacak ve Kuzey Kutbuyla Antarktika'daki buzların hepsi bu küresel ısınma yüzünden erirse yapılan hesaplamalara göre, "Denizlerin seviyesi altmış beş metre yükselir."

2024'ün 2023'ten daha sıcak geçmesi beklenirken, küresel ısınma 1,46 derece artmış olacak ve Kuzey Kutbuyla Antarktika'daki buzların hepsi bu küresel ısınma yüzünden erirse yapılan hesaplamalara göre, "Denizlerin seviyesi altmış beş metre yükselir."

İyi kısım, bu olay '100-200 sene içinde' olmayacak. 'Denizin 120 metre yükselmesi ancak on iki bin yıl içinde mümkün olabiliyor.'

Bir yüzyılda 1 metre yükselmesi hesaplanan denizleri bu durumunu şu an yaşayan kimse görmeyecek olsa da '2030'a kadar çok daha 'açık ve yakın bir tehlike' var.'

Suların otuz santim yükselmesi halinde, "dünyada insanların üçte biri sahillerden 100 kilometre içeriye kadar uzanan bantlarda yaşıyor. Bu da nüfusu 100 binin üzerinde 4 bin sahil şeridi demek."

Suların otuz santim yükselmesi halinde, "dünyada insanların üçte biri sahillerden 100 kilometre içeriye kadar uzanan bantlarda yaşıyor. Bu da nüfusu 100 binin üzerinde 4 bin sahil şeridi demek."

Bulgurlu, "Miami sular altında kalır" derken, ekliyor: "Bugün Amerika'da normal bir mortgage süresi otuz yıl. Yani Miami'de morgtage'la ev almak artık akıl karı bir iş değil."

Bulgurlu, "Miami sular altında kalır" derken, ekliyor: "Bugün Amerika'da normal bir mortgage süresi otuz yıl. Yani Miami'de morgtage'la ev almak artık akıl karı bir iş değil."

Şakayla karışık da, "Boğaz”da yalılarınız varsa satın." diyor.

Şakayla karışık da, "Boğaz”da yalılarınız varsa satın." diyor.

Karbon salınımı konusunda, yatırım yapacak bütün şirketlere seslenen Arçelik CEO'su Bulgurlu, "Yatırım yapacaksınız, karbon salım meselesini çok ciddi biçimde düşünün" derken, bu distopik senaryoların ana sebeplerinden birinin karbon salımı olacağını belirtiyor.

Karbon salınımı konusunda, yatırım yapacak bütün şirketlere seslenen Arçelik CEO'su Bulgurlu, "Yatırım yapacaksınız, karbon salım meselesini çok ciddi biçimde düşünün" derken, bu distopik senaryoların ana sebeplerinden birinin karbon salımı olacağını belirtiyor.
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