Ünlü CEO'dan "Miami'den Ev Almayın, Yalınız Varsa Satın" Uyarısı

İyi kısım, bu olay '100-200 sene içinde' olmayacak. 'Denizin 120 metre yükselmesi ancak on iki bin yıl içinde mümkün olabiliyor.'

Bir yüzyılda 1 metre yükselmesi hesaplanan denizleri bu durumunu şu an yaşayan kimse görmeyecek olsa da '2030'a kadar çok daha 'açık ve yakın bir tehlike' var.'