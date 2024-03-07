Ünlü CEO'dan "Miami'den Ev Almayın, Yalınız Varsa Satın" Uyarısı
Ünlü CEO'dan "Miami'den Ev Almayın, Yalınız Varsa Satın" Uyarısı
Başlığın ekonomik olması dünyayı bekleyen felaketlerin nasıl bir zarar vereceği konusunda harekete geçmeyi gerektiriyor. Arçelik'in ünlü CEO'su Hakan Bulgurlu iklim sorununu öyle bir anlattı ki anlamayan kalmayacak.
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Koç Grubu'nun amirallerinden olan Arçelik'in CEO'su Hakan Bulgurlu, aktivist kişiliğiyle de tanınıyor.
Hakan Bulgurlu, geçmiş yıllarda Everest'e tırmanma cesaretini gösterdi. Bunun üzerine bir de kitap yazan Bulgurlu, yemek davetinde önemli isimleri ağırlarken, iklim konusunda çizdiği tabloyla da ürküttü.
"Sizler patronsunuz, iş insanısınız. Bu ülkede, bu dünyada kim ama kim yatırım yapacaksa bu anlattıklarımı mutlaka dikkate almak zorunda."
Hakan Bulgurlu Everest tepesine yaptığı tırmanıla başladığı konuşmasında önemli bilgiler verirken, Antarktika’ya yaptığı gezi hakkında da önemli veriler paylaşıyor.
Bu buzullardan biri ya da ikisinin de "er-geç" kırılacağı bilinirken, "O zaman denizler yükselecek" diyerek ana konuya giriliyor.
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2024'ün 2023'ten daha sıcak geçmesi beklenirken, küresel ısınma 1,46 derece artmış olacak ve Kuzey Kutbuyla Antarktika'daki buzların hepsi bu küresel ısınma yüzünden erirse yapılan hesaplamalara göre, "Denizlerin seviyesi altmış beş metre yükselir."
Suların otuz santim yükselmesi halinde, "dünyada insanların üçte biri sahillerden 100 kilometre içeriye kadar uzanan bantlarda yaşıyor. Bu da nüfusu 100 binin üzerinde 4 bin sahil şeridi demek."
Bulgurlu, "Miami sular altında kalır" derken, ekliyor: "Bugün Amerika'da normal bir mortgage süresi otuz yıl. Yani Miami'de morgtage'la ev almak artık akıl karı bir iş değil."
Şakayla karışık da, "Boğaz”da yalılarınız varsa satın." diyor.
Karbon salınımı konusunda, yatırım yapacak bütün şirketlere seslenen Arçelik CEO'su Bulgurlu, "Yatırım yapacaksınız, karbon salım meselesini çok ciddi biçimde düşünün" derken, bu distopik senaryoların ana sebeplerinden birinin karbon salımı olacağını belirtiyor.
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