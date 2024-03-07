Hem Huzur Hem Ucuz! İstanbul'da Stüdyo Daire Parasına Norveç'te Deniz Manzaralı Villa
Hem Huzur Hem Ucuz! İstanbul'da Stüdyo Daire Parasına Norveç'te Deniz Manzaralı Villa
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Norveç'te bu temiz havalı evin fiyatı görenleri şaşırtıyor.
Evin içinden de gayet ferah ve aydınlık bir görüntü ilgi çekiyor.
Neredeyse aynı fiyata İstanbul'da bu boyutta ev alınabilecek büyüklükteki evin salonu da bu şekilde.
Evin manzarası bu şekilde görülüyor.
Evin fiyatı 65 bin euro, yani 2 milyon 255 bin TL seviyesinde bulunuyor.
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İstanbul'da aynı fiyata alınabilecek evlerden de iki örnek vermek istedik.
Aynı fiyata daha büyük bir evde yaşamak isterseniz de şehir merkezinden uzaklaşıyorsunuz.
Evin fiyatını gören de yorum yapmadan geçemedi.
İşte sosyal medyada Norveç'te 65 bin euro olan evin fiyatına yapılan yorumlardan bazıları.
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