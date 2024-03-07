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Hem Huzur Hem Ucuz! İstanbul'da Stüdyo Daire Parasına Norveç'te Deniz Manzaralı Villa

Hem Huzur Hem Ucuz! İstanbul'da Stüdyo Daire Parasına Norveç'te Deniz Manzaralı Villa

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.03.2024 - 16:23

İstanbul'da konut fiyatlarının fahiş boyutlarda olduğunu yurt dışındaki fiyatları görünce anlıyoruz. Norveç'te huzurun arşa değdiği evin fiyatını görünce İstanbul'da ne yaşadığınızı sorgulayacaksınız.

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Norveç'te bu temiz havalı evin fiyatı görenleri şaşırtıyor.

Norveç'te bu temiz havalı evin fiyatı görenleri şaşırtıyor.

Evin içinden de gayet ferah ve aydınlık bir görüntü ilgi çekiyor.

Evin içinden de gayet ferah ve aydınlık bir görüntü ilgi çekiyor.

Neredeyse aynı fiyata İstanbul'da bu boyutta ev alınabilecek büyüklükteki evin salonu da bu şekilde.

Neredeyse aynı fiyata İstanbul'da bu boyutta ev alınabilecek büyüklükteki evin salonu da bu şekilde.

Evin manzarası bu şekilde görülüyor.

Evin manzarası bu şekilde görülüyor.

Evin fiyatı 65 bin euro, yani 2 milyon 255 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Evin fiyatı 65 bin euro, yani 2 milyon 255 bin TL seviyesinde bulunuyor.
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İstanbul'da aynı fiyata alınabilecek evlerden de iki örnek vermek istedik.

İstanbul'da aynı fiyata alınabilecek evlerden de iki örnek vermek istedik.

Aynı fiyata daha büyük bir evde yaşamak isterseniz de şehir merkezinden uzaklaşıyorsunuz.

Aynı fiyata daha büyük bir evde yaşamak isterseniz de şehir merkezinden uzaklaşıyorsunuz.

Evin fiyatını gören de yorum yapmadan geçemedi.

Evin fiyatını gören de yorum yapmadan geçemedi.
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İşte sosyal medyada Norveç'te 65 bin euro olan evin fiyatına yapılan yorumlardan bazıları.

İşte sosyal medyada Norveç'te 65 bin euro olan evin fiyatına yapılan yorumlardan bazıları.
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