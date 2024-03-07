Kim Ne Kadar Kazanıyor? Yazılımdan Mağazaya, Satın Almadan Mühendise Tüm Sektörlerde Maaşlar Ortaya Çıktı!
Kim Ne Kadar Kazanıyor? Yazılımdan Mağazaya, Satın Almadan Mühendise Tüm Sektörlerde Maaşlar Ortaya Çıktı!
Başkasının maaşını merak eden, iş değiştirmek isteyen, hangi bölümde daha yüksek maaş alırım diye kararsız kalan, işe girerken ne kadar maaş istesem diye düşünenler toplaşın! Kim ne kadar maaş alıyor, açıklıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
En çok yazılımcılar mı kazanıyor? Satın alma yöneticileri ne kadar alıyor? Mühendislikte artık para yok mu? İlaç sektöründe durum ne? Finansçılar hangi şirkette daha yüksek maaş alıyor?
İlaç ve medikal sektörlerle başlıyoruz. İlk kademe satış temsilcilerinin aylık kazancı ilaç sektöründe ortalama 39 bin TL olurken, medikal sektörde alt bant daha düşük olsa da bant açık olduğundan 45 bin aylık ortalamaya denk gelebiliyor.
Satış, pazarlama ve insan kaynakları alanında çalışanların fmcg(hızlı tüketim sektörü), üretim, hizmet, perakende, e-ticaret ve teknoloji sektörlerinde maaşları farklılaşıyor.
En temel saha satış temsilcisi maaşlarına bakıldığında ortalama aylık, fmcg ve teknolojide 37 bin 500, üretimde 54 bin, hizmet ve e-ticarette 32 bin 500, perakendede 27 bin 500 lira olduğu görülüyor.
İnsan kaynakları uzmanı maaşları fmcg, üretim, hizmet, sağlık ve perakende de aynı bantta seyrederken aylık ortalama 65 bin TL'de görülüyor. E-ticaret ve teknoloji bir miktar üst bandı yukarı çekerek İK uzmanlarına aylık ortalama 75 bin lira seviyesinde maaş veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Finans ve muhasebe uzmanları kendi sektörlerinde ortalama yaklaşık 49 bin 500 TL ortalama aylık kazanırken, fmgc, üretim ve holdinglerde 54 bin, enerjide yaklaşık 48 bin, hizmet sektöründe de 47 bin 500 lira kazanıyor.
CFO'lara bakıldığında maaşlar adeta uçuyor.
Mühendis maaşları tüm sektörlerde standart yakalıyor.
Satın alma yöneticileri finans ve bankacılık alanında, ve holdinglerde kıymet görüyor.
Deneyimlerine göre teknoloji alanında çalışanların maaşlarına bakıldığında, başlangıç maaşı en düşük aylık brüt 50 bin lira olarak görülüyor. En yüksek 110 bin liraya da çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Üst düzey yönetici asistanı maaşları aylık brüt ortalama 80 bin liraya yaklaşırken, mavi yaka, kurye, resepsiyonistlerin asgari ücreti brüt olarak 24 bin seviyesinde, mağaza müdürlerinin yaklaşık 100 bin TL kazandığı da görülüyor.
Sizce bu maaşlar gerçek mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda