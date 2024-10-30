Türkiye'de Bu Kadar Pahalı Olan Bira Fiyatları Neden Özellikle Bazı Ülkelerde Sudan Bile Ucuz?

Birada suyun fiyatını geride bırakmasının en önemli sebeplerinden biri hammadde bolluğu. Çek Cumhuriyeti ve Almanya gibi ülkelerde, bira yapımında kullanılan malzemelerin fazlalığı üretim maliyetlerini düşürüyor. Bu mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi gibi bir etki yaratıyor; yani üretim kaynakları ne kadar bol olursa fiyatlar o kadar uygun hale geliyor.