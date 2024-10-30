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Türkiye'de Bu Kadar Pahalı Olan Bira Fiyatları Neden Özellikle Bazı Ülkelerde Sudan Bile Ucuz?

Türkiye'de Bu Kadar Pahalı Olan Bira Fiyatları Neden Özellikle Bazı Ülkelerde Sudan Bile Ucuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 16:47

Yurt dışına çıktığınızda özellikle de Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Almanya ve Avustralya gibi ülkelere gittiğinizde alkollü içeceklerin bolluğunu ve fiyatlarının ülkemize göre çok ucuz olduğunu fark etmişsinizdir. Peki bunun nedeni sizce ne?

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Dünyanın bazı ülkelerinde bira ve şarap gibi alkollü içecekler suyun fiyatını geride bırakabiliyor.

Dünyanın bazı ülkelerinde bira ve şarap gibi alkollü içecekler suyun fiyatını geride bırakabiliyor.

Hammadde temini, rekabet ortamı ve vergi politikaları gibi çeşitli faktörler alkollü içeceklerin fiyatlarını etkiliyor. Gelin madde madde nedenlerini detaylıca anlatalım:

Hammadde Bolluğu ve Maliyetler

Hammadde Bolluğu ve Maliyetler

Birada suyun fiyatını geride bırakmasının en önemli sebeplerinden biri hammadde bolluğu. Çek Cumhuriyeti ve Almanya gibi ülkelerde, bira yapımında kullanılan malzemelerin fazlalığı üretim maliyetlerini düşürüyor. Bu mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi gibi bir etki yaratıyor; yani üretim kaynakları ne kadar bol olursa fiyatlar o kadar uygun hale geliyor.

Rekabetin Etkisi

Rekabetin Etkisi

Alkollü içeceklerin fiyatlarının sudan ucuz olmasının bir diğer sebebi ise yoğun rekabet. Özellikle Çek Cumhuriyeti ve Almanya’da bira kültürel bir simge olarak öne çıkıyor. Bu popülerlik bira üreticileri arasında ciddi bir rekabete yol açıyor. Rekabet arttıkça fiyatlar düşüyor ve bu da tüketimi artırıyor.

Türkiye'de Durum Ne?

Türkiye'de Durum Ne?

Türkiye’de alkollü içeceklerin fiyatları ise oldukça yüksek. Bunun başlıca nedeni alkol üzerindeki yüksek vergiler tabii. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi vergilerin sürekli artışı alkol maliyetlerini yükseltiyor. Örneğin 2010 yılında 51.48 lira olan bir litre alkoldeki ÖTV 2022 itibarıyla 602.48 liraya çıkmıştı. 2024 yılında da ÖTV ve enflasyon zamları ile beraber geçtiğimiz yaz ayında 50 cl.’lik bir biranın fiyatı ortalama 70 TL’ye ulaştı. Bu durumlar da haliyle tüketicilerin alkol tercihlerini doğrudan etkiliyor.

Yeni Zelanda’da Bu Durumla İlgili İlginç Bir Araştırma Yapıldı

Yeni Zelanda’da Bu Durumla İlgili İlginç Bir Araştırma Yapıldı

Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen bir araştırma bir kadeh şarabın fiyatının 62 Yeni Zelanda senti, 250 ml suyun fiyatının ise 67 sent olduğunu ortaya koydu. Otago Üniversitesi tarafından yapılan bu çalışma alkollü içeceklerin sudan daha ucuz olmasının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini de gözler önüne seriyor.

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Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkilere Bakalım Bir de:

Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkilere Bakalım Bir de:

Alkollü içeceklerin sudan ucuz olması halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıyor. Çek Cumhuriyeti'nde bu duruma dikkat çeken sağlık yetkilileri restoran ve barları alkolsüz içeceklerin sunumunu teşvik etmeye çağırıyor. Özellikle gençler arasında artan alkol tüketimi bu ülkede önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü Çek Cumhuriyeti’nin 13-15 yaş arası çocuklar arasında en yüksek alkol tüketim oranına sahip olduğunu vurguluyor.

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