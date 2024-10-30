Türkiye'de Bu Kadar Pahalı Olan Bira Fiyatları Neden Özellikle Bazı Ülkelerde Sudan Bile Ucuz?
Türkiye'de Bu Kadar Pahalı Olan Bira Fiyatları Neden Özellikle Bazı Ülkelerde Sudan Bile Ucuz?
Yurt dışına çıktığınızda özellikle de Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Almanya ve Avustralya gibi ülkelere gittiğinizde alkollü içeceklerin bolluğunu ve fiyatlarının ülkemize göre çok ucuz olduğunu fark etmişsinizdir. Peki bunun nedeni sizce ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın bazı ülkelerinde bira ve şarap gibi alkollü içecekler suyun fiyatını geride bırakabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hammadde Bolluğu ve Maliyetler
Rekabetin Etkisi
Türkiye'de Durum Ne?
Yeni Zelanda’da Bu Durumla İlgili İlginç Bir Araştırma Yapıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkilere Bakalım Bir de:
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın