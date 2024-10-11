Bakanlığın Listesinden Alkol de Çıktı: Kebapta Tekila, Kokoreçte Votka Kullanılmış!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinden ilginç bir ürün de yer aldı. Antalya’da faaliyetteki lokantanın “kuyu kebabı” ürününde tekilaya, başka bir lokantanın “kokoreç” ürününde ise votka kullanıldığı tespit edildi.