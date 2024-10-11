Bakanlığın Listesinden Alkol de Çıktı: Kebapta Tekila, Kokoreçte Votka Kullanılmış!
Bakanlığın Listesinden Alkol de Çıktı: Kebapta Tekila, Kokoreçte Votka Kullanılmış!
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Türkiye, ürünlerde yapılan taklit ve tağşişleri konuşuyor. Bakanlığın listesine göre, restoranlar tek tırnaklı eti (at, eşek gibi) hatta domuz eti bile kullanabiliyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, birçok üründe hile yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Gazeteci Bülent Mumay, listede ürünlerinden alkol çıkan iki restorana dikkat çekti.
Denetimlerde, Antalya’da bir restoranda yapılan kuyu kebabının içinden tekila çıkmış.
Yine Antalya’da başka bir restoranda yapılan denetimde ie kokoreçte votka yer almış.
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