Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bakanlığın Listesinden Alkol de Çıktı: Kebapta Tekila, Kokoreçte Votka Kullanılmış!

Bakanlığın Listesinden Alkol de Çıktı: Kebapta Tekila, Kokoreçte Votka Kullanılmış!

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.10.2024 - 10:23

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinden ilginç bir ürün de yer aldı. Antalya’da faaliyetteki lokantanın “kuyu kebabı” ürününde tekilaya, başka bir lokantanın “kokoreç” ürününde ise votka kullanıldığı tespit edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye, ürünlerde yapılan taklit ve tağşişleri konuşuyor. Bakanlığın listesine göre, restoranlar tek tırnaklı eti (at, eşek gibi) hatta domuz eti bile kullanabiliyor.

Türkiye, ürünlerde yapılan taklit ve tağşişleri konuşuyor. Bakanlığın listesine göre, restoranlar tek tırnaklı eti (at, eşek gibi) hatta domuz eti bile kullanabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, birçok üründe hile yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, birçok üründe hile yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Bülent Mumay, listede ürünlerinden alkol çıkan iki restorana dikkat çekti.

Gazeteci Bülent Mumay, listede ürünlerinden alkol çıkan iki restorana dikkat çekti.
twitter.com

Denetimlerde, Antalya’da bir restoranda yapılan kuyu kebabının içinden tekila çıkmış.

Denetimlerde, Antalya’da bir restoranda yapılan kuyu kebabının içinden tekila çıkmış.

Yine Antalya’da başka bir restoranda yapılan denetimde ie kokoreçte votka yer almış.

Yine Antalya’da başka bir restoranda yapılan denetimde ie kokoreçte votka yer almış.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
6
4
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın