En Çok Tağşiş Yapılan Ürün Lahmacun: "100 Liranın Altındaysa Sakın Yemeyin!"
En Çok Tağşiş Yapılan Ürün Lahmacun: "100 Liranın Altındaysa Sakın Yemeyin!"
Son günlerde çıkan ‘domuz eti’ ya da ‘tek tırnaklı eti’ haberlerinden sonra artık sevdiğimiz yemeklerden de soğumaya başladık. Türkiye’de milyonlarca insanın en sevdiği yemeklerden biri olan lahmacun da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listelerde en çok hile yapılan ürünlerden biri. Harcındaki karışımlar nedeniyle lahmacundaki hileyi anlamak da bir hayli zor.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; peki iyi lahmacunu nasıl anlarız? İyi lahmacun ne kadar olmalı? İşte uzmanların yorumları ve ‘o fiyatın altında sakın yemeyin’ dedikleri fiyatlar…
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamasıyla gıdada yapılan hileler mide bulandırdı. Bazı firmaların kırmızı ete tavuk ve at eti karıştırdığı ortaya çıktı. Köfteci Yusuf'un ürünlerinde ise "domuz eti" tespit edilmesi gündemi sarstı.
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At ve domuz eti skandallarının ardından listede dikkat çeken bir detay yer aldı. En çok hilenin herkes tarafından yenilen lahmacunda yapıldığı görüldü. Peki hilesiz bir lahmacunun fiyatı ne kadar olmalı?
Türkiye Gazetesi’nden Mesut Şahin’in haberine göre; lahmacun fiyatları günümüzde 60 liradan başlayıp 250 liraya kadar çıkıyor. Semt ve mekanın lüks olmasına göre fiyat değişiyor.
Lahmacun harcına kıyma ile karıştırılan sakatat gibi ürünler içindeki karışım nedeniyle fark edilmesi zor hale geliyor. Hatta bazı lahmacunlara hiç kıyma katılmıyor. Ancak müşterinin bu durumu anlaması bir hayli zor.
Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı tağşiş listesine göre sıklıkla kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi. Gerçek lahmacunun fiyatı, kullanılan etin kalitesine, diğer malzemelere ve işletmenin genel maliyetlerine bağlı olarak değişir.
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Uzmanlar, maliyetler göz önünde bulundurulduğunda gerçek et kullanılan bir lahmacunun 100 TL civarında olması gerektiğini ifade ediyorlar. Daha düşük fiyatlara satılan lahmacunlarda ise tağşiş riski olabileceğini belirten uzmanlar "Bu fiyatın altına almamak lazım" diyor.
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Bu mudur yani madem öyle 100 ₺nin üstünde yapalım derler..
çöp satan işletmeler için aldığınız önlem halka "yemeyin" demek mi? peki😂
insan utanır ya bir lahmacun 100 lira değilse yemeyin demeye.