En Çok Tağşiş Yapılan Ürün Lahmacun: "100 Liranın Altındaysa Sakın Yemeyin!"

Son günlerde çıkan ‘domuz eti’ ya da ‘tek tırnaklı eti’ haberlerinden sonra artık sevdiğimiz yemeklerden de soğumaya başladık. Türkiye’de milyonlarca insanın en sevdiği yemeklerden biri olan lahmacun da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listelerde en çok hile yapılan ürünlerden biri. Harcındaki karışımlar nedeniyle lahmacundaki hileyi anlamak da bir hayli zor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; peki iyi lahmacunu nasıl anlarız? İyi lahmacun ne kadar olmalı? İşte uzmanların yorumları ve ‘o fiyatın altında sakın yemeyin’ dedikleri fiyatlar…