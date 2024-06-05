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Türk Taraftarın Hakan Çalhanoğlu'nun Tribüne Yolladığı Formasını Kapmak İçin Kaleci Olduğu Anlar

Türk Taraftarın Hakan Çalhanoğlu'nun Tribüne Yolladığı Formasını Kapmak İçin Kaleci Olduğu Anlar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 12:11

İtalya Seri A ekibi Inter'in formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile oynanan maçın ardından formasını tribüne yolladı. Bir taraftar, formayı kaleci edasıyla kapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

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A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel maçta İtalya'ya konuk oldu.

A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel maçta İtalya'ya konuk oldu.

Mücadeleden gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 0-0'lık skorla noktalandı.

Mücadeleden gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 0-0'lık skorla noktalandı.

90 dakikanın ardından ay-yıldızlı ekibimizin 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, formasını taraftara hediye etti.

90 dakikanın ardından ay-yıldızlı ekibimizin 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, formasını taraftara hediye etti.

Bir taraftar, formayı alabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak başarılı olamadı 👇

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