Türk Taraftarın Hakan Çalhanoğlu'nun Tribüne Yolladığı Formasını Kapmak İçin Kaleci Olduğu Anlar
Türk Taraftarın Hakan Çalhanoğlu'nun Tribüne Yolladığı Formasını Kapmak İçin Kaleci Olduğu Anlar
İtalya Seri A ekibi Inter'in formasını giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile oynanan maçın ardından formasını tribüne yolladı. Bir taraftar, formayı kaleci edasıyla kapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
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A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel maçta İtalya'ya konuk oldu.
Mücadeleden gol sesi çıkmadı. Karşılaşma 0-0'lık skorla noktalandı.
90 dakikanın ardından ay-yıldızlı ekibimizin 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, formasını taraftara hediye etti.
Bir taraftar, formayı alabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak başarılı olamadı 👇
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