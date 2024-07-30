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Türk-İş Açıkladı! Asgari Ücret Açlık Sınırının 2 Bin 232 TL Altında Kaldı

Türk-İş Açıkladı! Asgari Ücret Açlık Sınırının 2 Bin 232 TL Altında Kaldı

Asgari Ücret açlık sınırı yoksulluk sınırı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 13:33

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması kapsamında Temmuz ayı verilerini açıkladı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamaları üzerinden yapılan araştırma, açlık sınırının asgari ücreti aştığını gösterdi. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 653 TL olarak açıklandı. 

İşte, detaylar...

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Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
www.memurlar.net

Araştırma, Temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin gıda harcama tutarına göre yapıldı. Burada belirleyici faktör, sağlıklı, dengeli ve yeterli besleme içinde geren mutfak harcamaları oldu.

Araştırma sonucunda, açlık sınırı 19 bin 234 lira olarak belirlendi!

Araştırma sonucunda, açlık sınırı 19 bin 234 lira olarak belirlendi!

Türk-İş'in araştırma verilerine göre, günümüzde 17.002,12 TL olan asgari ücret, açlık sınırının 2 bin 232 lira altında kaldı.

Giyimden gıdaya, konuttan ulaşıma, sağlıktan eğitime zorunlu aylık harcamaların toplam tutarı olarak hesaplanan 'yoksulluk sınırı' ise Temmuz ayı itibarıyla 62 bin 653 liraya yükseldi.

Giyimden gıdaya, konuttan ulaşıma, sağlıktan eğitime zorunlu aylık harcamaların toplam tutarı olarak hesaplanan 'yoksulluk sınırı' ise Temmuz ayı itibarıyla 62 bin 653 liraya yükseldi.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de asgari ücretin üzerinde!

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de asgari ücretin üzerinde!

Açlık sınırı asgari ücreti 2 bin lira kadar aşarken, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de dikkat çekti. Tek başınıza yaşamak için ihtiyacınız olan 'yaşama maliyeti' 24 bin 902 lira olarak hesaplandı.

Mutfak enflasyonu da yükseldi!

Mutfak enflasyonu da yükseldi!

Türk-İş tarafından yapılan Temmuz ayı arıştırmasında, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda ihtiyaçları için harcaması gereken tutar, geçtiğimiz aya göre yüzde 1,34 arttı. 

Bu da gıda fiyatlarının 2024 yılı içerisinde 7 aylık değişiminin yüzde 33,28 olduğunu gösterdi. Artış son 2 ayda hızlandı. Araştırma verilerinde yer alan son iki aylık değişim oranı, 64,99 olarak açıklandı.

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Cehape Zihniyeti

Akp'li dayılar dahada beter olurlar umarım. Dilimizde tüy bitti yıllarca ama anlatamadık. Şimdiz telefon çıkarma sırası sizde akp'li dayılarım.