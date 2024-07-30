Türk-İş Açıkladı! Asgari Ücret Açlık Sınırının 2 Bin 232 TL Altında Kaldı
Türk-İş Açıkladı! Asgari Ücret Açlık Sınırının 2 Bin 232 TL Altında Kaldı
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması kapsamında Temmuz ayı verilerini açıkladı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamaları üzerinden yapılan araştırma, açlık sınırının asgari ücreti aştığını gösterdi. Yoksulluk sınırı ise 62 bin 653 TL olarak açıklandı.
İşte, detaylar...
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Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
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Araştırma sonucunda, açlık sınırı 19 bin 234 lira olarak belirlendi!
Giyimden gıdaya, konuttan ulaşıma, sağlıktan eğitime zorunlu aylık harcamaların toplam tutarı olarak hesaplanan 'yoksulluk sınırı' ise Temmuz ayı itibarıyla 62 bin 653 liraya yükseldi.
Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de asgari ücretin üzerinde!
Mutfak enflasyonu da yükseldi!
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Akp'li dayılar dahada beter olurlar umarım. Dilimizde tüy bitti yıllarca ama anlatamadık. Şimdiz telefon çıkarma sırası sizde akp'li dayılarım.