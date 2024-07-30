Türk-İş Açıkladı! Asgari Ücret Açlık Sınırının 2 Bin 232 TL Altında Kaldı

Türk-İş tarafından yapılan Temmuz ayı arıştırmasında, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda ihtiyaçları için harcaması gereken tutar, geçtiğimiz aya göre yüzde 1,34 arttı.

Bu da gıda fiyatlarının 2024 yılı içerisinde 7 aylık değişiminin yüzde 33,28 olduğunu gösterdi. Artış son 2 ayda hızlandı. Araştırma verilerinde yer alan son iki aylık değişim oranı, 64,99 olarak açıklandı.