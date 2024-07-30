100 Liralık Bozuk Para Getirene 110 Lira Veriyor! Fırıncıdan Madeni Para Sorununa Kazandıran Çözüm

'Her getiren kağıt para getiriyor, kimse bozuk para getirmiyor. Vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz, evlerindeki bozuk paraları getirsinler, değerlendirelim. Bozuk para yönünde esnaf olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz' diyen Işık'ın akılcı yöntemi sorunun önemli oranda çözümü olmuş gibi görünüyor.