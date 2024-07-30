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100 Liralık Bozuk Para Getirene 110 Lira Veriyor! Fırıncıdan Madeni Para Sorununa Kazandıran Çözüm

100 Liralık Bozuk Para Getirene 110 Lira Veriyor! Fırıncıdan Madeni Para Sorununa Kazandıran Çözüm

Para ekmek madeni para
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 12:44

Cama astığı ilanla duyurdu, müşterilerine para verdi! Yozgat'ta bir fırıncı, bozuk para bulamayınca çareyi 100 lira getirene 110 lira vermekte buldu. 

İşte, detaylar...

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Müşterilerine verecek bozuk para üstü bulamayan esnaf ise çözümü, ilginç bir yöntemle buldu!

Müşterilerine verecek bozuk para üstü bulamayan esnaf ise çözümü, ilginç bir yöntemle buldu!

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde fırıncılık yapan Mehmet Işık, müşterilerinin çoğunlukla kağıt para kullanması nedeniyle bozuk para sıkıntısı yaşamaya başladı.

Dükkanın camına astığı ilanla müşterilerini de sevindirdi: '100 TL bozuk para getirene 110 TL'

Dükkanın camına astığı ilanla müşterilerini de sevindirdi: '100 TL bozuk para getirene 110 TL'

Camdaki ilanı gören vatandaş fırına koştu.

Piyasada ciddi oranda bozuk para sıkıntısı olduğunu söyleyen Işık, 'Ekmeklerin küsuratlı olması bizi sıkıntıya sokuyor, 8 liraya ekmek satılıyor.' dedi.

Piyasada ciddi oranda bozuk para sıkıntısı olduğunu söyleyen Işık, 'Ekmeklerin küsuratlı olması bizi sıkıntıya sokuyor, 8 liraya ekmek satılıyor.' dedi.

'Her getiren kağıt para getiriyor, kimse bozuk para getirmiyor. Vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz, evlerindeki bozuk paraları getirsinler, değerlendirelim. Bozuk para yönünde esnaf olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz' diyen Işık'ın akılcı yöntemi sorunun önemli oranda çözümü olmuş gibi görünüyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, geçtiğimiz 6 aylık dönemde Türkiye'nin 280 milyon 800 bin adet 1 lira dolaşıma girdi. Fakat son 6 aylık süre zarfında hiç 25 kuruşluk bozuk para dolaşıma sokulmadı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, geçtiğimiz 6 aylık dönemde Türkiye'nin 280 milyon 800 bin adet 1 lira dolaşıma girdi. Fakat son 6 aylık süre zarfında hiç 25 kuruşluk bozuk para dolaşıma sokulmadı!

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