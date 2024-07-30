100 Liralık Bozuk Para Getirene 110 Lira Veriyor! Fırıncıdan Madeni Para Sorununa Kazandıran Çözüm
100 Liralık Bozuk Para Getirene 110 Lira Veriyor! Fırıncıdan Madeni Para Sorununa Kazandıran Çözüm
Cama astığı ilanla duyurdu, müşterilerine para verdi! Yozgat'ta bir fırıncı, bozuk para bulamayınca çareyi 100 lira getirene 110 lira vermekte buldu.
İşte, detaylar...
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Müşterilerine verecek bozuk para üstü bulamayan esnaf ise çözümü, ilginç bir yöntemle buldu!
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Dükkanın camına astığı ilanla müşterilerini de sevindirdi: '100 TL bozuk para getirene 110 TL'
Piyasada ciddi oranda bozuk para sıkıntısı olduğunu söyleyen Işık, 'Ekmeklerin küsuratlı olması bizi sıkıntıya sokuyor, 8 liraya ekmek satılıyor.' dedi.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, geçtiğimiz 6 aylık dönemde Türkiye'nin 280 milyon 800 bin adet 1 lira dolaşıma girdi. Fakat son 6 aylık süre zarfında hiç 25 kuruşluk bozuk para dolaşıma sokulmadı!
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