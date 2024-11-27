Tüm Rujlar Çok Yakışacak: Dudaklarınızı Pürüzsüzleştirmek İçin Denemeniz Gereken 10 Yol
Tüm Rujlar Çok Yakışacak: Dudaklarınızı Pürüzsüzleştirmek İçin Denemeniz Gereken 10 Yol
Pürüzsüz dudaklarda rujun duruşu bile farklıdır. Aslında pürüzsüz dudaklara ulaşmak da düşündüğünüz kadar zor değil, bilmeniz gereken birkaç tüyo var sadece. Hadi keşfedelim!
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1. Dudaklarınızı sık sık nemlendirin.
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2. Peeling yapın.
3. Bol su için.
4. Dudak yağı kullanın.
5. Gece maskesi kullanın.
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6. Gün içinde sık sık dudak balsamı kullanın.
7. Dudak koruyucu SPF kullanın.
8. Dudaklarınıza masaj yapın.
9. Kimyasal içermeyen ürünler kullanın.
10. Bal maskesi yapın.
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