Tüm Bakım Rutinini Gözden Geçirmeni Sağlayacak Bir Tüyo Veriyoruz!
Tüm Bakım Rutinini Gözden Geçirmeni Sağlayacak Bir Tüyo Veriyoruz!
Bakım rutinin, kendine olan sevginin bir yansıması! Belki de ufak bir güncelleme ile cildini ve ruhunu daha da canlandırabilirsin. Bu test, tüm bakım alışkanlıklarını gözden geçirmeni sağlayacak. Hadi, birlikte daha iyi bir versiyonuna adım atalım!
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1. Güzellik trendlerini takip ediyor musun?
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2. Sence hangi cilt bakım ürünlerine yatırım yapılır?
3. Duygusal durumun cilt sağlığını etkiliyor mu?
4. Her regl döneminde mutlaka sana eşlik eden en az bir sivilcen oluyor mu :)
5. Makyaj malzemelerinizin içeriğine dikkat eder misin?
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