Trump Yine Çok Çılgın: "Yeni Papa Olmak İsterdim"
ABD Başkanı Donald Trum gazetecilerin yeni seçilecek Papa hakkındaki sorularına ilginç şekilde cevap verdi. Önümüzdeki hafta yapılacak yeni Papa seçimlerinin sorulduğu Trump, “Yeni Papa ben olmak isterdim. Bu benim hayalim” diye cevap verdi.
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Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesi sonrasında yeni seçilecek Papa’nın kim olacağı merak ediliyordu.
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Trump, yeni Papa için Timothy Michael Dolan’ı işaret etti.
Yeni Papa ne zaman seçilecek?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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