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Trump Yine Çok Çılgın: "Yeni Papa Olmak İsterdim"

Trump Yine Çok Çılgın: "Yeni Papa Olmak İsterdim"

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.04.2025 - 23:02

ABD Başkanı Donald Trum gazetecilerin yeni seçilecek Papa hakkındaki sorularına ilginç şekilde cevap verdi. Önümüzdeki hafta yapılacak yeni Papa seçimlerinin sorulduğu Trump, “Yeni Papa ben olmak isterdim. Bu benim hayalim” diye cevap verdi.

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Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesi sonrasında yeni seçilecek Papa’nın kim olacağı merak ediliyordu.

Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesi sonrasında yeni seçilecek Papa’nın kim olacağı merak ediliyordu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da gündeminde önümüzde hafta yapılacak yeni Papa seçimi vardı. Trump gazetecilerin sorduğu “Yeni Papa kim olmalı?” sorusuna gülerek “Ben Papa olmak isterdim. Bu benim hayalim” diye cevap verdi

Trump, yeni Papa için Timothy Michael Dolan’ı işaret etti.

Trump, yeni Papa için Timothy Michael Dolan’ı işaret etti.

Donald Trump, yeni Papa için herhangi bir tercihim yok dese New York Başpiskoposu olan Timothy Michael Dolan’ın iyi bir tercih olacağını söyledi.

Papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD’li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson ve Maltalı Kardinal Mario Grech gibi isimler yer alıyor.

Yeni Papa ne zaman seçilecek?

Yeni Papa ne zaman seçilecek?

Vatikan Devlet Başkanlığı ve Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa’nın seçimi 7 Mayıs günü yapılacak. Dünyanın dört bir yanından gelen kardinaller önce Sistine Şapeli'nde ayin yapacak ve sonrasında dış dünya ile iletişim kesilecek.

Yapılan oylama sonrasında yeni Papa’nın kim olacağı belli olacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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