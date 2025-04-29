Trump Yine Çok Çılgın: "Yeni Papa Olmak İsterdim"

Donald Trump, yeni Papa için herhangi bir tercihim yok dese New York Başpiskoposu olan Timothy Michael Dolan’ın iyi bir tercih olacağını söyledi.

Papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD’li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson ve Maltalı Kardinal Mario Grech gibi isimler yer alıyor.